Gründer stemmen sich gegen Liquidation der envion AG - Kantonsgericht Zug urteilt auf Grundlage unwahrer Angaben von Verwaltungsratspräsident Matthias Woestmann

Berlin (ots) - Nach Informationen der Trado GmbH zirkuliertderzeit ein interessierter Kreis aus dem Umfeld der envion AG einennichtöffentlichen Entscheid des Kantonsgerichtes Zug (Schweiz) vom14.11.2018 über die Liquidation der envion AG. Laut diesem Entscheidsolle die envion AG liquidiert werden, weil derVerwaltungsratspräsident der envion AG, Matthias Woestmann einenOrganmangel nicht behoben und eine gesetzlich vorgeschriebeneRevisionsstelle (Wirtschaftsprüfer) trotz vorgegebenerFristverlängerung nicht eingesetzt hatte. Der Entscheid desKantonsgerichtes basiert dabei auf falsch vorgetragenen Informationendes Verwaltungsrates der envion AG, Matthias Woestmann, der dieLiquidation des Unternehmens anstrebt und schon in anderen Belangenwie bei der Tokenerstellung Falschinformationen zum Schaden derGesellschaft verbreitete. Der falsche Vortrag, auf dem das Urteilbasiert, wird nun bei der FINMA und dem Kantonsgerichtrichtiggestellt.Michael Luckow, der das Gründungsteam der envion AG im Streitgegen Verwaltungsrat Woestmann vertritt: "Wir werden uns weiterhinmit allen Mitteln gegen eine Liquidation der envion AG stemmen. Wirwollen keine Liquidation. Wir haben alles dafür getan, um eineLiquidation zu verhindern. Eine Liquidation wäre das Werk und dasZiel von Matthias Woestmann, der davon zum Schaden der Investorenprofitieren könnte."Zum Sachverhalt: Die envion AG unter VerwaltungsratspräsidentMatthias Woestmann leidet bereits von Anfang an unter einemsogenannten Organmangel. Schweizer Gesetze schreiben vor, dass eineAktiengesellschaft wie die envion AG, die gewisse Schwellenwerteerreicht, zwingend über eine Revisionsstelle (Wirtschaftsprüfer)verfügen muss. Bereits schon während des ICO der envion AG hätte vonVerwaltungsrat Woestmann eine solche Revisionsstelle eingesetztwerden müssen, was dieser aber nach eigenen Worten "vergessen" hatte.Später begründete Woestmann den so herbeigeführten Organmangel mitwechselnden Begründungen, zuletzt damit, dass er angeblich keinenWirtschaftsprüfer fände, weil die Trado GmbH, die an der Vorbereitungdes ICO der envion-AG beteiligt war, die zur Revision notwendigenDaten nicht liefere. Woestmann hatte es trotz Aufforderung derGründer unterlassen, diese in die Gespräche mit den zur Verfügungstehenden Auditor-Firmen einzubinden, um mit ihnen zusammen einenAuditing-Prozess zu erarbeiten.Durch den putschartigen Ausschluss der Gründer als ehemaligeMehrheitseigner über eine von Woestmann inszenierte und vomLandgericht Berlin als unrechtmäßig empfundene Kapitalerhöhung, wares den Gründern nicht mehr möglich, direkt mit den Revisoren von BDOdirekt in Verbindung zu treten, um die notwendigen und zu lieferndenDaten abzusprechen.Tatsächlich aber hat Woestmann von der Trado GmbH die von ihmangefragten Informationen erhalten, die den gesamten wirtschaftlichenGehalt des ICO reflektieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dassaufgrund der Vielzahl der Daten im Zusammenhang des ICO es keineswegsklar ist, welcher Detaillierungsgrad z.B. bezogen auf die Investorenfür die Wirtschaftsprüfer gewünscht war. Die aggregierten Daten zudem ICO hat die Trado GmbH jedenfalls bereits im Januar/Februar 2018an Woestmann übermittelt. Inwieweit Woestmann dann diese an dieWirtschaftsprüfer weitergeleitet hat, ist nicht bekannt. Zu keinemZeitpunkt ist die Trado GmbH von Woestmann darüber informiert worden,dass den Wirtschaftsprüfern relevante Informationen fehlen.Insbesondere hat Woestmann zu keinem Zeitpunkt die Wirtschaftsprüferdirekt mit der Trado GmbH in Verbindung gebracht, um dies zu klären.Dies wäre unter derartigen Umständen der normale Vorgang gewesen. DieTatsache, dass Woestmann dies unterlassen hat, lässt nur den Schlusszu, dass dies Absicht war, um eine zufriedenstellende Klärung zuverhindern.Erst nachdem die schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA) eineUntersuchung eröffnete, die Anwaltskanzlei GHR mit der Untersuchungder envion AG betraute und damit Verwaltungsratspräsident Woestmann"entmachtete", war es der Trado GmbH möglich, sich über denDetaillierungsgrad der Daten mit den Anwälten auszutauschen. Dieseangeforderten zusätzlichen Informationen lieferte die Trado GmbH dannauch in vollem Umfang. Unklar ist bis heute, ob die vomUntersuchungsbeauftragten der GHR angefragte Datenauswertungausreichend für einen Auditor waren. Jedenfalls wurde die Trado GmbHoder Michael Luckow bis heute nicht in die Gespräche mit Auditoreneinbezogen.So basiert die Begründung des Kantonsgerichtes Zug alleine auf denInformationen von Matthias Woestmann, der nach wie vor behauptet,dass die Trado GmbH die Informationen nicht geliefert habe. DieDarstellung des Sachverhaltes in dem Urteil des Kantonsgerichtes istdeshalb falsch und beruht ersichtlich auf dem falschen Sachvortragvon Woestmann. Zutreffend ist, dass die Trado GmbH die relevantenabgefragten Informationen, zuletzt an die von der FINMA eingesetztenAnwälte der GHR, nachweislich geliefert hat.Envion Gründer Michael Luckow: "Der Entscheid desKantonalgerichtes Zug ist letztendlich das Endresultat von Woestmannslang gehegtem Masterplan nach Liquidation der envion AG. SeineVorstellung ist, dass Investoren ihre Kryptowährungen ETH und Bitcoinzurückerhalten, aber aufgrund deren Preisverfalls dann freie Mittelin der envion AG für ihn persönlich zur Verfügung stehen. Wir werdenunsererseits weiterhin die Liquidation mit allen Mitteln abwehren, daunser Konzept mit den Mobile Mining Units (MMUs) nach wie vorfunktionieren würde. Das wurde auch so von den von der FINMAeingesetzten Anwälten der Kanzlei GHR gesehen."Der Zürcher Tages-Anzeiger hat in seiner Ausgabe vom 27.10.2018enthüllt, welche Pläne Woestmann tatsächlich mit einer Liquidationder envion AG verfolgt. Laut Zeitungsbericht bat Woestmann denGründern um Michael Luckow an, "die envion AG aufzulösen und denInvestoren ihr Geld in Kryptowährungen zurückzuzahlen." Die Kurse derKryptowährungen sind seit Jahresbeginn stark eingebrochen. Der größteTeil des rund 100 Mio US-Dollar starken Kapitals der Anleger ist laut"Tages-Anzeiger" bei der envion AG in stabile Dollars angelegtworden. "Wird nun das Geld zum tieferen Kurs in Kryptowährungen andie Investoren zurückerstattet, bliebe ein zweistelligerMillionenbetrag zurück", schreibt die Zeitung. Dieser Vorschlag vonWoestmann wurde von Michael Luckow rundweg als "moralischverwerflich" abgelehnt. Auch brachte Michael Luckow dieses VorhabenWoestmanns an die Öffentlichkeit, um dessen Pläne zu durchkreuzen.Die Gründer der envion AG sind davon überzeugt, dass eineLiquidation der envion AG letztendlich alle Beteiligten zu Verlierernmachen würde, allen voran die Investoren. Michael Luckow: "Sollteeine Liquidation trotz all unserer Versuche unabwendbar sein, sofordern wir Gründer, dass alle in der envion AG verbliebenen Gelderrestlos an die Tokenholder ausgeschüttet werden."Mitgründer Michael Luckow erinnert an die Ursprünge der Krise umdie envion AG: "Alles begann damit, dass Matthias Woestmann gegenüberuns Gründern vertragsbrüchig wurde und eine vom Landgericht Berlinals unrechtmäßig umschriebene Kapitalerhöhung hinter unserem Rückendurchführte, um die Herrschaft des Unternehmens an sich zu reissen.Von einem Tag auf den anderen hat er damit das Unternehmen den hartarbeitenden Gründern und einem großen Team geraubt. Das Projekt derenvion AG, an das so viele Investoren geglaubt haben, stand somit voneinem Tag auf den anderen still".Zur Trado GmbH: In der Trado GmbH bündeln sich die Interessen derGründer der envion AG. Die Anteile der Gründer wurden vomVerwaltungsratspräsident der envion AG, Matthias Woestmann, über eineunrechtmäßige Kapitalerhöhung von 81 Prozent auf 33 Prozentzusammengeschmolzen. Somit waren die Gründer nicht mehr in der Lageauf die Geschicke ihres Unternehmens Einfluss zu nehmen. Stattdessentrat mit der Sycamore GmbH plötzlich ein neuer Hauptaktionär aus demHintergrund auf. Hinter der Sycamore GmbH verbergen sich die BerlinerAnwälte Thomas van Aubel, einem Freund von Matthias Woestmann, sowieJutta Freifrau von Falkenhausen, der Ehefrau von Thomas van Aubel.Diese unrechtmäßige Kapitalerhöhung ist Gegenstand einer juristischenAuseinandersetzung in Berlin.Pressekontakt:NAÏMA SLS GmbH- Uwe Wolff -Phone: +49 30 2404 8290Email: uwe.wolff@naima-media.deOriginal-Content von: NAIMA Strategic Legal Services GmbH, übermittelt durch news aktuell