Gründer Spethmann von Tee-Imperium gestorben

SEEVETAL (dpa-AFX) - Im Alter von 91 Jahren ist der Unternehmensgründer des gleichnamigen Tee-Imperiums, Laurens H.



C. Spethmann, gestorben. Wie die Spethmann Holding am Donnerstag mitteilte, starb er bereits am Samstag in Jesteburg im Landkreis Harburg. "Laurens Spethmann war ein wahrhaft außergewöhnlicher Unternehmer und Mensch. Sein Mut, sein Fleiß und seine Entschlossenheit prägen bis heute den Unternehmensgeist der Laurens Spethmann Holding", sagte der Vorstandsvorsitzende Lars Wagener.

Das Lebensmittelunternehmen Laurens Spethmann Holding AG & Co. KG wird in vierter Generation als Familienunternehmen mit Stammsitz in Seevetal bei Hamburg geführt und hat einen jährlichen Umsatz von rund 705 Millionen Euro. Zu den Marken gehören Meßmer und Milford.

Spethmann engagierte sich auch sozial, schuf eine Stiftung, die Programme der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe unterstützt. Im Sport gründete er die Internationale Turniergesellschaft Luhmühlen, die jährlich ein Turnier im Vielseitigkeitsreiten ausrichtet. Er erhielt 2014 den Hamburger Gründerpreis für sein Lebenswerk./koe/DP/zb