Gründer, Produzent und Geschäftsführer Ulrich Brock verlässt Constantin Entertainment zum Jahresende

München (ots) - Ulrich Brock, Produzent und Geschäftsführer derConstantin Film Tochtergesellschaft Constantin Entertainment, wirdseinen auslaufenden Vertrag über dieses Jahr hinaus nicht verlängern.Brock, der die Constantin Entertainment vor 17 Jahren mit aufgebauthat, war zusammen mit Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstlerals Geschäftsführer maßgeblich für den Erfolg des größtenunabhängigen deutschen TV-Produktionsunternehmens verantwortlich.Der Medienwissenschaftler und Regisseur Ulrich Brock begann seineKarriere bei Radio Bremen, dem WDR und dem ZDF. Dort führte er u.a.Regie bei der "Rudi-Carrell-Show", "Rudis Tagesshow" und "VersteckteKamera". 1995 wechselte er als Programmdirektor zu Sat.1 und leisteteim Showbereich Entwicklungs- und Aufbauarbeit mit starken undwirtschaftlich erfolgreichen Programmformaten. Zusammen mit FredKogel und Otto Steiner gründete er 2001 Constantin Entertainment(damals noch "Kirch Media Entertainment") und übernahm u.a. dieVerantwortung für die Daily-Programme und den Aufbau derinternationalen Produktionen. Ab 2006 positionierte Ulrich BrockConstantin Entertainment als international agierende Produktionsfirmaund gründete in 18 Ländern (u.a. Polen, Israel, Schweiz, Tschechien)lokal tätige Tochterunternehmen. Mit großen internationalen Formatenwie "Idol" (Griechenland, Kroatien), "The Voice" (Israel, Schweiz)oder "Kitchen Nightmares" (u.a. Polen, Kroatien) und eigenenFormatentwicklungen wie "Home Makeover" (u.a. Polen, Bulgarien) und"Emergency Teams" (u.a. Tschechien, Ukraine) ist ConstantinEntertainment im Ausland ein bis heute anerkanntes und erfolgreichesProduktionsunternehmen.Ulrich Brock: "Nach siebzehn Jahren in der Leitung von ConstantinEntertainment (ehemals Kirch Media Entertainment) und einerbeeindruckenden Reise gemeinsam mit vielen wunderbaren Menschen undgroßen Erfolgen, habe ich mich entschieden weiterzuziehen und neue,unternehmerische Wege zu gehen."Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment und digitale Medien derConstantin: "Ich bedanke mich bei Ulrich Brock für die Arbeit, die erfür die Constantin Entertainment und somit auch für die ConstantinFilm AG in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten geleistet hat. DasUnternehmen ist maßgeblich durch sein Engagement und seine Energiegeprägt worden und ich wünsche ihm für seine weitere Laufbahn allesGute."