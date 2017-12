Düsseldorf (ots) -Mit dem Ende der vierten Staffel von "Die Höhle der Löwen" (DHDL)zieht das digitale Handelsunternehmen QVC eine beeindruckende Bilanz.Die Kooperation mit DHDL-Investor Ralf Dümmel hat sich ausgezahlt -für alle Beteiligten.Diese Zahlen können sich sehen lassen: Mehr als 455.000 verkaufteProdukte und über 12.000 generierte Neukunden verzeichnet dasdigitale Handelsunternehmen nach Abschluss der vierten Staffel von"Die Höhle der Löwen".* Die Kooperation zwischen QVC und Ralf Dümmel,Investor bei DHDL und Geschäftsführender Gesellschafter von DSProdukte, fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. Alle 17Produkt-Deals des "Löwen" waren direkt nach der VOX-Ausstrahlung aufsämtlichen QVC Vertriebskanälen erhältlich.Topseller mit überwältigenden VerkaufszahlenDie Liste der QVC Topseller führt die flüssigeDisplay-Beschichtung ProtectPax an. Das Doppelpack verkaufte sichwährend der Staffel mehr als 73.000 Mal, gefolgt vom ParodontZahnfleischpflege-Gel mit rund 60.000 verkauften Artikeln (3er-Set).Gleichauf liegen die Schallzahnbürste Happybrush sowie dasNahrungsergänzungsmittel Veluvia mit jeweils rund 43.000 Stück.Rokitta's Rostschreck, der Haushaltshelfer gegen Flugrost, wurde alsDoppelpack rund 38.000 Mal verkauft. "Wir freuen uns über den großenErfolg der Jungunternehmer bei QVC", sagt Ronald Käding, VicePresident Merchandising QVC Deutschland. "Ihre Entstehungsgeschichtenund ihre authentische Art on air haben stark zu den hohen Abverkäufenbeigetragen. Nun freuen wir uns darauf, die Gründer auch weiterhinmit unserer Vertriebspower unterstützen zu können."Multichannel-Netzwerk führt Gründer nachhaltig zum ErfolgAusgewählte Artikel aus der Kooperation bleiben weiter Teil desQVC Sortiments. Dadurch profitieren die Startups langfristig vomZugang zu einem umfassenden Multichannel-Netzwerk - und das sogarweltweit. Besonders erfreulich ist, dass auch unsere Kollegen in UK,US und Japan an einzelnen DHDL-Deals Interesse bekundet haben. DieGespräche laufen", sagt Käding. Auch Ralf Dümmel ist begeistert: "Fürdie Gründer ist das eine großartige Chance. QVC ist ein starker,innovativer Partner, der genau das Netzwerk und die Philosophiemitbringt, die ich mir für unsere Gründer gewünscht hatte."QVC NEXT: Gründerförderung als Teil der UnternehmensstrategieUm die Gründerförderung als wichtigen Bestandteil derUnternehmensstrategie zu stärken, hat QVC bereits im September diesesJahres das eigene Programm QVC NEXT gestartet. Das Programm setzt denRahmen, um die Zusammenarbeit mit Gründern aktiv zu gestalten.Hauptziel dabei: Jungunternehmer und Startups mit langjährigemKnow-how und im Vertrieb zu unterstützen. Alle Infos gibt es aufqvcnext.de oder via E-Mail über next@qvc.com.*Zeitraum: Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 5.September bis 22. November 2017.Über QVCDas 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründeteUnternehmen QVC Inc. verbindet das Beste aus Shopping, Unterhaltungund Gemeinschaft, um ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten.Dabei nimmt QVC Kunden in neun Ländern mit auf eine Entdeckungsreisedurch ein immer wieder neues Sortiment aus bekannten Marken und neuenProdukten aus den Bereichen Home und Fashion sowie Beauty, Technikund Schmuck. Auf dieser Reise entstehen durch Live-Dialoge,begeisternde Geschichten, interessante Persönlichkeiten und einenausgezeichneten Service enge Kundenbeziehungen.Als hundertprozentiges Tochterunternehmen der Liberty InteractiveCorporation (NASDAQ: QVCA, QVCB) beschäftigt QVC Inc. über 17.700Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan, Deutschland,Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmen eines JointVentures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 15Fernsehkanälen, die mehr als 360 Millionen Haushalte erreichen,sieben Internetauftritten und 195 Social-Media-Präsenzen. SeitOktober 2015 ist auch zulily ein hundertprozentigesTochterunternehmen der Liberty Interactive Corporation, das jeden Tagmit besonderen Angeboten für die ganze Familie überrascht. Das 2010gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Seattle, USA. Laut"Internet Retailer'' ist die QVC Gruppe (inkl. QVC und zulily) dieNummer 8 unter den Versandhändlern weltweit.In Deutschland zählt QVC zu den erfolgreichsten undrenditestärksten digitalen Handelsunternehmen im Markt undbeschäftigt rund 3.100 Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf,Hückelhoven, Bochum und Kassel.Weitere Informationen: http://corporate.qvc.com,http://libertyinteractive.com, http://unternehmen.qvc.de,http://presse.qvc.deWebshop: QVC.deBlog: QVCBeauty.deYoutube: youtube.com/user/QVCDeutschlandFacebook: facebook.com/meinQVCTwitter: twitter.com/WirsindQVCInstagram: instagram.com/qvcbeautydeutschlandinstagram.com/qvcdeutschlandPressekontakt:QVC Handel LLC & Co. KGKatrin LangeTel.: 0211/30 07-5893Katrin_Lange@qvc.comOriginal-Content von: QVC Deutschland, übermittelt durch news aktuell