Sonthofen (ots) -New Work, Cowork, Deep Work - Unternehmen stehen vor derHerausforderung, Büros zu gestalten, die die Kreativität undInnovationskraft von Mitarbeitenden fördern und Führung neu zudenken. Doch wie kann das gelingen? Wie sieht die Arbeitswelt derZukunft aus?Hierüber informieren innovative Gründer von Coworking Spaces,preisgekrönte Architekten und angesehene Arbeits- undLeadership-Experten auf der Jahrestagung des Instituts fürArbeitsforschung und Organisationsberatung (iafob deutschland) am 22.November in Bern (Schweiz). Die Veranstaltung richtet sich anFührungskräfte und Entscheider, die ihr Unternehmen in dieArbeitswelt der Zukunft führen wollen.Diese Experten treffen Sie auf der iafob-Jahrestagung:- Prof. Heike Bruch, Universität St. Gallen: Leadership-Expertin,Direktorin des Instituts für Führung und Personalmanagement an derUniversität St. Gallen und eine der "Top 100"-Frauen in der Schweiz- Jonas Lindemann, Hafven GmbH: "Digitaler Nomade", seit seinem 20.Lebensjahr Unternehmer; Gründer und Geschäftsführer der CoworkingCommunity Hafven in Hannover- Prof. Hartmut Schulze, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW):Leiter des Instituts für Kooperationsforschung und -entwicklung ander FHNW, vorher Forschung & Entwicklung bei DaimlerChrysler- Dina Andersen: Innenarchitektin, ausgebildeter Co-Active Coach,Preisträgerin des "German Design Award 2018" und des "Iconic Award2018" und Gründerin von D'NA Unique Corporate Spaces- Prof. Thomas Rigotti, Universität Mainz: Professor für Arbeits-,Organisations- und Wirtschaftspsychologie und Leiter einerArbeitsgruppe am Deutschen Resilienz Zentrum- Sevira P. Landsberg, holicon Beratergruppe: EhemaligeLeistungssportlerin, zertifizierte Trainerin für Leadership und vonFOCUS und XING als "Top- Coach 2016" ausgezeichnet- Matthias Tobler, Effinger Coworking Space Bern: SerialEntrepreneur, Startup-Coach und Dozent für Leadership undEntrepreneurship an Universitäten; Gründer des Effinger CoworkingSpace Bern- Jöri Engel, Swisscom AG: CEO der Swisscom Immobilien AG und Leiterdes Corporate Real Estate Management der Swisscom AG- Samir Ayoub, designfunktion: Geschäftsführender Gesellschafter derdesignfunktion Gruppe, 2010 Auszeichnung mit dem "MünchnerGründerpreis" in der Kategorie "Nachfolge/Übernahme""Auf der iafob-Jahrestagung kommen Experten aus Theorie und Praxisder Arbeitsorganisation zusammen, um sich überbetrieblichauszutauschen und neue Impulse für die tägliche Arbeit zu erhalten",so Dieter Boch, geschäftsführender Gesellschafter des iafobdeutschland.Als Partner unterstützen das Planungs- und Einrichtungsunternehmendesignfunktion, die Swisscom AG und das flexible office netzwerk(f.o.n.) die iafob-Jahrestagung. Medienpartner sind dasWirtschaftsmagazin "brand eins", die Schweizer HR-Fachzeitschrift"Persorama", der vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich sowie dieKonradin Mediengruppe.Über die Jahrestagung:- Jahrestagung 2018 des Instituts für Arbeitsforschung undOrganisationsberatung (iafob deutschland): "Deep Work & Cowork- Die neue Lust am Arbeiten"- Wann: 22. November 2018, 9.00 bis 17.15 Uhr- Wo: Bern (Schweiz), Coworking-Fläche InOne im PostParc Bern(Swisscom AG)Programm und Anmeldung: http://www.iafob.de/jahrestagungÜber das iafob deutschland:Das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (iafobdeutschland) ist ein Beratungsinstitut, das sich ganzheitlich mit derGestaltung der Büro-Arbeitswelt auseinandersetzt. Über seineArbeitsschwerpunkte ist es mit dem Institut für Arbeitsforschung undOrganisationsberatung in Zürich verbunden, das 1997 von Prof. Dr. Dr.h. c. Eberhard Ulich, dem emeritierten Direktor des Instituts fürArbeitspsychologie an der ETH Zürich, gegründet wurde. Das iafobdeutschland ist eine Netzwerkorganisation, die mit erfahrenenNetzwerkpartnern bundesweit Projekte bearbeitet und Unternehmen rundum die Arbeits-, Lern- und Führungskultur sowie Gestaltung vonArbeitsräumen berät.