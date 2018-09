Gründer-Duo greift nach eBay und Amazon / Neue Plattform für alte Spiele: Das Münchener Start-up retroplace.com bietet einen Marktplatz für Retro-Video- und Computerspiele (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

--------------------------------------------------------------Weiter zu retroplace.comhttp://ots.de/Me0Mcz--------------------------------------------------------------München (ots) -Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong: Die Generation X entdecktdie Computerspiele ihrer Jugend wieder - ein Trend, der sich seitJahren beschleunigt. Auf der Suche nach den Titeln von Atari,Nintendo & Sega landen viele Retro-Fans auf den großenInternetmarktplätzen. Den Gründern Armin Hierstetter und ChristianCorre ein Dorn im Auge: "Die hohen Gebühren von bis zu 25 Prozenttreiben die Preise nach oben. Das wollten wir ändern."Knapp zwei Jahre tüftelten Corre und Hierstetter an retroplace.Neben einem Marktplatz finden Retrogamer dort eine Datenbank mit mehrals 110.000 Spieleklassikern und ein kostenloses Tool zur Verwaltungder eigenen Sammlung. Corre: "Wichtig war für uns neben einem fairenPreismodell von nur 7 Prozent Provision auch relevante Features fürdie Gamer zu integrieren."Denen gefällt's: Mehr als 45.000 Spiele sind auf retroplace in denSammlungen zu bewundern, Kooperationen mit Händlern sollen jetztebensoviele Spiele auf den Marktplatz bringen.Zu den GründernArmin Hierstetter (48), Unternehmer aus München, hat Erfahrung imOnline-Business: bodalgo.com, einen Marktplatz für Werbesprecher, hater zum Marktführer in Europa ausgebaut. Christian Corre (42) betreibtseit 2005 "NipponDreams", ein Videospielfachgeschäft in München.Pressekontakt:Armin Hierstetterarmin@retroplace.comTelefon: 0151/23 43 95 19Christian Correchristian@retroplace.comTelefon: 0151/27 55 64 82Original-Content von: Corre Hierstetter GbR, übermittelt durch news aktuell