Gründe für Schlafstörungen oft im Alltag zu finden

Karlsbad (ots) - Dauerhafte Ein- und Durchschlafprobleme sind mehrals nur lästig: sie mindern die Leistungsfähigkeit und könnenschwerwiegende gesundheitliche Beschwerden nach sich ziehen. "Nichtjeder mag Schlafmittel nehmen. Das wird schnell zur Gewohnheit undlöst vor allem nicht die Ursachen", stellt die ErgotherapeutinBarbara Droth fest. Sie findet lieber die Gründe für den gestörtenSchlaf heraus. An der Akademie des DVE (Deutscher Verband derErgotherapeuten e.V.) gibt sie ihr Wissen zum Thema "Schlaf" ebensoweiter wie Arbeitsmaterialien und Assessments, die sie dazuentwickelt hat.Es ist ein noch junges Betätigungsfeld für Ergotherapeuten, sichum Menschen mit Schlafproblemen zu kümmern. Dabei liegt es auf derHand, diese Berufsgruppe hier ins Boot zu holen: Ergotherapeutenfokussieren sich auf den Alltag ihrer Patienten und Klienten. Indemsie diesen bis ins kleinste Detail zerlegen, finden sie heraus,welche Störfaktoren den gesunden Schlaf verhindern. Und erarbeitendann gemeinsam mit den Schlafsuchenden individuell für sie passendeMöglichkeiten, den Alltag entsprechend zu verändern.Schritt 1 bei Ergotherapeuten: Tagesprofil beleuchtenSo unterschiedlich wie jeder einzelne Mensch selbst ist auch seinTagesablauf und die Aktivitäten und Aufgaben, die seinen Alltagprägen. "Oft sind die Menschen total überlastet und können ihreLeistungen wegen ihrer Schlafprobleme nur schwer erbringen, wenn siezu mir in die Praxis kommen", zeichnet die Ergotherapeutin einPatientenbild. Häufig leiden gestresste Manager, Menschen im Außen-oder Schichtdienst, Schüler und Studierende, Selbstständige odergenerell Berufsgruppen, die einen stressigen Alltag oder Zeitdruckhaben, unter schlechtem Schlaf. Zum Ergründen der Ursachen lässt dieExpertin ihre Klienten reden. Denn: "Zuhören ist das A & O", sagtsie, und dass das für erfahrene Ergotherapeuten ein Analyseinstrumentist. Aus dem, was und wie ihr Gegenüber etwas von sich gibt, spürensie heraus, in welchem Bereich sie zuerst nach dem Störfaktor inseinem Alltag suchen müssen. Ist es die Psyche, das Schlafverhalten,sind es Umgebungsfaktoren wie Bett, Lärm, Licht, der Beruf oder etwasganz anderes?Ergotherapeutische Empathie: Befindlichkeiten berücksichtigen"In puncto Schlaf sind die Betroffenen sehr sensibel", weiß dieErgotherapeutin und Expertin in Sachen Schlaf zu berichten und fährtfort: "Manche haben eine Odyssee hinter sich, Hilfe beiunterschiedlichen Stellen gesucht. Oder Negatives erfahren". Meistsind sie so sehr in ihrem gewohnten Alltag und der täglichenTretmühle gefangen, dass sie selbst keine Möglichkeiten sehen, wassie verändern könnten, um besser zu schlafen. Auch stehen einigeeiner Beratung skeptisch gegenüber, weil sie Eingriffe in ihr Leben,die Gestaltung ihres Alltags oder Vorschriften befürchten. BeiErgotherapeuten geht es jedoch nicht um Vorschriften oder umübergestülpte Lösungen. Ergotherapeuten arbeiten klientenzentriert,haben die Ziele ihrer Klienten im Blick und berücksichtigen derenInteressen, Fähigkeiten, Ressourcen, kurzum alles, was in diesemIndividuum steckt.Motivation Schlafsuchender verstärkenEinfühlsam und verständnisvoll finden Ergotherapeuten wie BarbaraDroth durch ihr spezielles Vorgehen heraus, wie sie denVeränderungswillen des Schlafsuchenden effektiv verstärken können.Sie fragen dann etwa nach den Prioritäten in dessen Leben. Außer demBeruflichen sprechen sie insbesondere das soziale Umfeld,Partnerschaft, Kinder und Familie an. "Dann spüre ich ganz schnell,dass eine andere Wertigkeit entsteht, die Betroffenen trotz ihrerResignation, die mit schlechtem Schlaf verbunden ist, Chancenerkennen. Manche sagen etwa: Ich möchte wieder mehr mit meiner Frauunternehmen. Oder: Ich möchte gesund bleiben für meine Kinder",zitiert Droth ihre Klienten. Sobald diese erkannt und ausgesprochenhaben, wofür sie morgens aufstehen, was den Sinn ihres Lebensausmacht, ist die Motivation ungleich größer, gewohnteAlltagsstrukturen zu verändern.Alltagstauglichkeit prüfenGemeinsam mit dem Klienten eruiert die Ergotherapeutin dann, inwelcher der drei Gesundheitssäulen Bewegung, Ernährung und Ruhe -inklusive Schlaf - als Erstes eine Veränderung gelingen kann. Denn amwenigsten können diese Menschen noch mehr Stress oder Zeitdruckvertragen. Das Ziel ist daher, dort anzusetzen, wo es demjenigen amleichtesten fällt. Und wofür er unkompliziert und im für ihnpassenden Tempo Raum in seinem Alltag schaffen kann, um schrittweisegesundheits- und damit schlaffördernde Veränderungen einzubauen. Kannsich derjenige etwa damit anfreunden, sich mehr zu bewegen? Das kannzunächst etwas ganz Banales sein, vielleicht anstelle von Aufzügenoder Rolltreppen immer die Treppe zu nehmen, bei bestimmtenTätigkeiten wie Telefonieren zu gehen oder zu stehen. Es muss für denEinzelnen passen und sich ohne große Anstrengung in dessen Alltagintegrieren lassen. Ist es gelungen, einfache Veränderungen im Alltagzu etablieren, kann es an die größeren Dinge gehen. Gemeinsam mitihrem Klienten schauen sich Ergotherapeuten dann etwa besondershektische Tage an, entwickeln Ideen, wie sich Aufgabenumstrukturieren oder bündeln lassen. So lässt sich das Tagesgeschäftleichter bewältigen und es entsteht mehr Freiraum für Zeit mitFamilie und Kindern und für einen entspannteren Übergang in den Abendund die Schlafenszeit.Details mithilfe ergotherapeutischer Assessments herausfindenSituationsbedingt verwendet Droth bewährte Erfassungsinstrumentewie etwa den Pittsburgh Schlafqualitätsindex, ein internationalbekannter Fragenkatalog für Schlafqualität. Zusätzlich hat sie eineReihe weiterer Fragen ausgearbeitet, im Praxisgeschehen fortlaufendverfeinert und in eigene, spezielle Assessments zusammengefasst.Assessments sind Beurteilungsinstrumente, die sich auf dieBeantwortung ineinandergreifender Fragen stützen. Fragen, die jedenBereich des Alltags beleuchten, dabei in die Tiefe gehen, umkonsequent und beharrlich jede noch so kleine Einzelheit ansTageslicht zu bringen. Am Beispiel einer Studierenden, die vor einerPrüfung stand, verdeutlicht die Ergotherapeutin, warum es sich lohnt,so vorzugehen. Die junge Frau hatte seit Monaten Probleme beimEinschlafen. Ein Zusammenhang zwischen ihren Einschlafproblemen undunterschwelligen, prüfungsbedingten Ängsten war naheliegend. Durchgründliches Hinterfragen ihrer täglichen Gewohnheiten kristallisiertesich jedoch heraus, dass es an etwas anderem lag. Sie trank bis inden Nachmittag hinein grünen Tee für mehr geistige Fitness. 