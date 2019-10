Grün ist die Farbe der Stunde - doch politische Veränderungen sind nicht zu erwarten / Parlamentswahlen in der Schweiz am 20. Oktober 2019

Berlin/Bonn (ots) - "Fridays for Future" gibt es auch in derSchweiz und die beiden grünen Parteien (Grüne Partei und GrünLiberale Partei) können mit einem Rekordergebnis bei denParlamentswahlen rechnen. Eine Revolution ist bei den Eidgenossendennoch nicht zu erwarten. Zum einen stehen die etablierten Parteienanders als in Deutschland immer noch gut da, zum anderen gibt es dortkeine Regierungskoalitionen wie in Deutschland, die entweder wieder-oder abgewählt wird."Letztendlich könnten die Grünen einen der sieben Ministerstellen, welche das Land regieren. Derzeit besteht der sogenannteBundesrat, also die Regierung, aus Mitgliedern der bisher viergrößten Parteien. Sollten die bürgerliche CVP aus dieser Runde vonden Grünen verdrängt werden, ist die bisherige ZusammenstellungGeschichte", erklärt Axel Simer, Schweiz-Experte von Germany Trade &Invest (GTAI). Eine grüne Revolution erwartet er trotzdem nicht: "DiePolitik in der Schweiz ist letztendlich auf Konsens ausgerichtet undharte Einschnitte, die möglicherweise auch viel kosten, sind ehernicht mehrheitsfähig." Durch die Eidgenossen nicht beeinflussbar sinddie Probleme, die auf das Land zukommen. Mit einer Exportquote von44,1 Prozent ist das Land ähnlich vom Außenhandel abhängig wieDeutschland, dessen Quote bei 47,4 Prozent liegt. Die sichabschwächende Weltkonjunktur, der Handelskonflikt zwischen China undden USA sorgen in Deutschland und auch in der Schweiz für sinkendeWachstumsprognosen. Eine Krise in Deutschland, dem wichtigsteHandelspartner, hätte für die Schweiz deutliche Konsequenzen.Große Erwartungen ruhten auf einen möglichen Freihandelsabkommenmit den USA, bereits jetzt zweitwichtigstes Ziel schweizerischerExporte. Doch daraus wird voraussichtlich erst einmal nichts: "DerHandelskonflikt mit China ist für die US-Regierung sicherlichwichtiger als das Abkommen mit der Schweiz. Dann gibt es auch nochden vor sich hin schwelenden Handelskonflikt mit der EU, derebenfalls Priorität für die USA hat. Die Verhandlungen um dasFreihandelsabkommen liegen auf Eis, zumindest vorerst. Die Vorzeichenfür 2020 könnten besser sein", so Axel Simer weiter.Einerseits also eher gedämpfte Erwartungen für die nächsten Monateund das nächste Jahr. Andererseits ist die eidgenössische Wirtschaftgut aufgestellt, das Land gehört seit Jahren zu den innovativsten derWelt und die ohnehin hervorragende Infrastruktur soll mit einer vonder jetzigen Regierung angeschobenen Digitalisierungsinitiative nocheinmal verbessert werden.Weitere Informationen zu der Schweiz finden Sie unterhttp://ots.de/whRLp5Germany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Andreas BilfingerT +49 (0)30 200 099-173andreas.bilfinger@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell