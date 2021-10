Grüezi, Servus, Hallo, Hej - E.ON Drive E-Mobility-Vertrag jetzt in europäischen Nachbarländern nutzbar

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -Der E.ON Drive Easy E-Mobility-Vertrag ist ab sofort auch in vier europäischen Nachbarländern nutzbar. Damit können Privat- und Geschäftskunden von E.ON Drive ihr E-Auto neben Stationen in Deutschland jetzt auch in Österreich, den Niederlanden, in Dänemark und der Schweiz komfortabel laden. Den E-Autofahrerinnen und E-Autofahrern stehen nunmehr 96.000 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Roaming-Partnern sind in diesen europäischen Ländern gut 80 Prozent der dortigen öffentlichen Ladestationen mit dem E.ON Drive E-Mobility-Vertrag nutzbar. Die Ausweitung auf weitere Länder ist bereits in Vorbereitung.E.ON Drive setzt auch beim internationalen Laden auf ein attraktives und transparentes Preismodell, das in allen vier Roaming-Ländern identisch ist. Die Kosten pro Kilowattstunde richten sich wie gewohnt nach der Ladegeschwindigkeit der Säule, hinzu kommt ein im Ausland üblicher, geringer Cent-Betrag pro Minute als Standgebühr.Gesteuert wird der Ladevorgang bequem über die E.ON Drive App. Sie zeigt die nächstgelegenen Ladestationen, deren Auslastung sowie den gültigen Preis an und ermöglicht das bequeme Steuern sowie das sichere Bezahlen des Ladevorgangs. Wer über eine vernetzte E.ON Drive Wallbox verfügt, kann auch das Laden zu Hause komfortabel über dieselbe E.ON App steuern.Weitere Informationen zum E.ON Angebot www.eon.de/emobilityPressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Dirk StrittmatterTel.: +49 89 1254-3110Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell