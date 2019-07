GrubHub: Nicht vergessen!

Der GrubHub-Kurs wird am 15.07.2019, 12:43 Uhr an der Heimatbörse New York mit 75.83 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für GrubHub entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der GrubHub-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 80,84 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (75,86 USD) deutlich darunter (Unterschied -6.16 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 69,48 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9.18 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für GrubHub ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Die GrubHub-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die GrubHub-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu GrubHub vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 116,17 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (75,86 USD) ausgehend um 53,13 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält GrubHub von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der GrubHub führt bei einem Niveau von 50,14 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 33,38 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".