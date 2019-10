GrubHub: Jetzt geht’s los!

Per 16.10.2019, 14:40 Uhr wird für die Aktie GrubHub am Heimatmarkt New York der Kurs von 56.37 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Internet Einzelhandel".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt GrubHub damit 70,9 Prozent unter dem Durchschnitt (10,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 8,76 Prozent. GrubHub liegt aktuell 68,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der GrubHub wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 11 Buy, 5 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der GrubHub liegt im Mittel wiederum bei 95,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 56,07 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 70,62 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der GrubHub insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die GrubHub derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 69,72 USD, womit der Kurs der Aktie (56,07 USD) um -19,58 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 59,89 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -6,38 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".