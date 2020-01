Growth oder Value? – Das ist die Frage!

Ob man das eigene Kapital besser in Wachstums- oder Value-Atien investieren soll, ist eine Frage, die die Anlegerschaft schon immer bewegt und meistens auch gespalten hat. Betrachtet man die letzten 50 Jahre, so hatte in der meisten Zeit der Growth-Sektor die Nase vorn.

Legendär und vielen Anlegern noch in lebhafter Erinnerung sind die späten 1990er Jahre. Value-Investoren wie Warren Buffett wurden müde



