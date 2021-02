Growatt wird größter Anbieter von Photovoltaik-Wechselrichtern in Brasilien

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Growatt, einer der weltweit führenden Anbieter von Wechselrichtern, hat laut dem neuesten Marktbericht für dezentrale Photovoltaik des brasilianischen Forschungs- und Beratungsunternehmens Greener den ersten Platz unter den Wechselrichtermarken für den Versand von PV-Wechselrichtern für Privathaushalte in Brasilien belegt. Trotz der Pandemie schaffte es Growatt laut Bericht in der zweiten Jahreshälfte 2020 an die Spitze."Wir möchten uns bei allen unseren Partnern für ihre Beiträge zu dieser Leistung in Brasilien bedanken", erklärte Lisa Zhang, Marketingleiterin bei Growatt. Zhang führte den Erfolg auch auf den deutlichen Anstieg der Investitionen in Brasilien in den letzten Jahren zurück. "Wir haben uns der Entwicklung der Solarenergie in Brasilien verschrieben, ein Zentrum für technische Unterstützung in São Paulo und ein Callcenter in Maringá eingerichtet und ein viel stärkeres Team vor Ort aufgebaut, um einen hervorragenden Kundenservice bieten zu können."Im Jahr 2019 ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Aldo Solar, dem größten PV-Händler, ein, um seine fortschrittlichen PV-Lösungen in Brasilien bekannt zu machen. Mit seinem umfassenden Vertriebs- und Servicenetzwerk hat Growatt in Brasilien ein exponentielles Wachstum im Bereich der verteilten Energieerzeugung erzielt. "Wir bei Growatt arbeiten kundenorientiert. Wir bieten unter anderem umfassende und professionelle Schulungen zu den neuesten PV-Technologien, Installation, Überwachung und Fehlerbehebung an. Darüber hinaus hat unser Team eng mit unseren Partnern zusammengearbeitet, um Produkte und Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen des brasilianischen Marktes genau entsprechen", fügte Zhang hinzu.Growatt hat sein Produktangebot um den Wechselrichter MAC 15-36KTL3-XL erweitert, der auf dreiphasige Solar-PV-Anwendungen bei 220 V in Brasilien zugeschnitten ist. Außerdem wird das Unternehmen laut Zhang noch in diesem Jahr den hochmodernen einphasigen Wechselrichter MIN 7-10KTL-X in dem Land einführen. "Wir werden den Brasilianern weiterhin qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Mit unserem besonders umfassenden Angebot an PV-Wechselrichterlösungen ist es unser Ziel, die Nr. 1 der Wechselrichtermarken für Solarenergie mit dezentraler Erzeugung in Brasilien zu werden."Informationen zu GrowattGrowatt ist ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Energielösungen und bietet PV-Wechselrichter für Privathaushalte, Gewerbe und Großanlagen, Energiespeicherung, Mikronetzsysteme und intelligente Energiemanagementlösungen. Growatt wurde 2010 gegründet und hat ein umfangreiches Netzwerk mit 14 Niederlassungen weltweit aufgebaut. Growatt zählt laut IHS Markit und Wood Mackenzie zu den 10 weltweit führenden Anbietern von PV-Wechselrichtern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1434621/1.jpgPressekontakt:Whiskey Luwhiskey.lu@growatt.com+86-13480898298Original-Content von: Growatt, übermittelt durch news aktuell