Grow Biotech und IPS Specials geben Joint Venture bekannt

London (ots/PRNewswire) - Grow Biotech und IPS Specials haben dieGründung eines neuen Unternehmens beschlossen, das auf Import-,Distributions- und Marktzugangsdienste für Cannabis-Produkte imVereinigten Königreich und Europa spezialisiert ist.Das neue Unternehmen wird den einzigen vollständig lizensiertenMarktzugangsplan für medizinisches Cannabis im Vereinigten Königreichanbieten.Die Gründung des neuen Unternehmens soll vor Ende April 2019abgeschlossen sein.Grow Biotech und IPS Specials haben die Gründung eines JointVentures beschlossen, um den einzigen vollständig lizensiertenMarktzugangsplan für medizinisches Cannabis im Vereinigten Königreichanzubieten, mit dem der Zugang zu medizinischem Cannabis imVereinigten Königreich und Europa revolutioniert werden soll.Das Joint Venture vereint die marktführenden Kapazitäten desMarktführers IPS Special als pharmazeutischer Importeur und dieunerreichte Expertise im Bereich medizinisches Cannabis von GrowBiotech.Das neue Unternehmen wird sofort von der Infrastruktur, demfundierten Wissen und dem vollständigen Satz an Lizenzen von IPSprofitieren, darunter MHRA Specials Manufacturing, Home OfficeControlled Drugs Schedule 2 und GPhC Registered Pharmacy; sowie vomeinzigartigen Angebot von Grow Biotech mit spezialisiertenWissenschaftlern, Technikern, ABPI-zugelassenen pharmazeutischenVertretern und Business Developern.Das Ergebnis ist ein neues Unternehmen, das sich für dieUnterstützung und Maximierung des Patientenzugangs einsetzt. DieDirektoren befinden sich bereits in weiterführenden Gesprächen mitvielen weltführenden lizensierten Produzenten (Licensed Producers,LP) und planen, medizinischen Fachkräften und letztendlich auchPatienten den Zugang zu einer breiten Palette mit den bestenCannabis-basierten Medizinprodukten zu ermöglichen.Ben Langley, CEO von Grow Biotech, erklärte, dass "Patienten trotzder veränderten Gesetzeslage weiterhin Probleme haben, ihrebenötigten Cannabis-Arzneimittel zu erhalten. Das mit IPSbeschlossene Joint Venture konzentriert sich in erster Linie aufpositive Patientenergebnisse. Wir glauben, dass wir dank unseresWissens zu Cannabis und unserer Erfolgsbilanz, Kapital zu gewinnenund einzusetzen, perfekt positioniert sind, das Wachstum vonmedizinischen Cannabis im Vereinigten Königreich zu fördern."Die Gründung und Namensgebung des neuen Unternehmens werdenvoraussichtlich vor Ende April 2019 abgeschlossen sein. Die erstenformalen LP-Partnerschaften werden ebenso in den kommenden Wochenbekanntgegeben.Ashok Patel, Gründer und Executive Chairman von IPS Specialsmeinte: "Dieses Joint Venture wird uns ermöglichen, die Branche beider Entwicklung von medizinischem Cannabis im Vereinigten Königreichanzuführen. Für uns zeigt sich sehr deutlich, dassCannabis-Medikamente eine zunehmende Rolle bei der Verbesserung derLebensqualität von Patienten, die oft mit stark einschränkendenErkrankungen leben müssen, einnehmen werden. Mit unserem Wissen undunseren Fachkenntnissen ist es das Ziel unseres Joint Ventures, diekonsistente Versorgung mit qualitätsgeprüften Arzneimitteln, die diekritischen Bedürfnisse von Patienten im Vereinigten Königreicherfüllen, sicherzustellen"Am 15. Februar 2019 ermöglichte die Zusammenarbeit zwischen IPSSpecials und Grow Biotech die Durchführung des ersten Massenimportsvon medizinischem Cannabis aus Europa in das Vereinigte Königreich.Die ersten drei Patienten erhielten dabei ihre Cannabis-Medikamenteinnerhalb von 24 Stunden, nachdem das Cannabis das VereinigteKönigreich erreichte. Dies legte die Grundlage für dieses JointVenture und bewies, dass beide Unternehmen in der Lage sind, eineeffektive, gesetzeskonforme und zeitnahe Lösung für Patienten, diemedizinisches Cannabis benötigen, anzubieten.Sowohl Grow Biotech als auch IPS Specials vertrauen darauf, dassdie Gesetze im Vereinigten Königreich erfolgreich navigiert werdenkönnen, wie es der erste Großimport und die zahlreichen bearbeitetenRezepte seit Februar zeigen. Daher wird erwartet, dass das neueUnternehmen ein wichtiger Teil der Lösung für Patienten aus demVereinigten Königreich sein wird, die mit Cannabis-basiertenMedikamenten am besten behandelt werden können.Die gesetzeskonforme Schulung medizinischer Fachkräfte zuCannabis-Medikamenten allgemein sowie zu spezifischen medizinischenCannabisprodukten bleiben ebenso wie die laufenden Gespräche mitnationalen Gesundheitsbehörden weiterhin Schwerpunkt des neuenUnternehmens.Als Nächstes möchte das neue Unternehmen im weiteren Jahresverlaufseine Expansion nach Europa in Angriff nehmen. VerschiedeneExpansionsoptionen befinden sich bereits in Arbeit.Informationen zu Grow BiotechDas britische Unternehmen Grow Biotech entwickelt revolutionäreProzesse, Verfahren, Techniken, Tools und Rezepturen, um die Lückezwischen vorhandenen Cannabis-Medikamenten und akzeptiertenpharmazeutischen Standards zu schließen.Informationen zu IPS SpecialsIPS Specials ist ein pharmazeutischer Importeur, Vertreiber undHersteller mit mehr als 17 Jahren Erfahrung im Bereich zugelasseneund nicht zugelassene Arzneimittel.Pressekontakt:Bei medienbezogenen Anfragen wenden Sie sich bitte an: Jacques ViljoenGrow Biotech Press Office | press@growbiotech.com | +447925826199Original-Content von: Grow Biotech PLC, übermittelt durch news aktuell