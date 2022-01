GrowGeneration: Übernimmt Mobile Media und MMI Agriculture!

GrowGeneration Corp (NASDAQ:GRWG) hat die Vermögenswerte von Mobile Media Inc und MMI Agriculture, einer Produktions- und Lagereinrichtung für mobile Regale, für 9,4 Millionen US-Dollar in bar und in Aktien erworben. Die Transaktion umfasst das Inventar, das Anlagevermögen und den Firmenwert.

MMI belegt zwei Lagerhäuser mit einer Gesamtfläche von über 70.000 Quadratmetern und wird weiterhin Produkte in seiner Produktionsstätte in New York herstellen.



