GrowGeneration Aktie: Was für ein Plan!

Für die Aktie Growgeneration stehen per 06.01.2022, 21:23 Uhr 11.29 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Growgeneration zählt zum Segment "Einzelhandel".

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Growgeneration entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Growgeneration. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 69,15 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Growgeneration momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Growgeneration weder überkauft noch -verkauft (Wert: 68,06), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Growgeneration wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Growgeneration-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Growgeneration vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 40,8 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 257,42 Prozent erzielen, da sie derzeit 11.415 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Growgeneration in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".