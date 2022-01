GrowGeneration Aktie: Unternehmen expandiert in New York durch diese teure Akquisition!

GrowGeneration Corp. (NASDAQ:GRWG), eine auf Cannabis spezialisierte Kette von Hydrokultur- und Bio-Gartencentern, gab am Dienstag bekannt, dass sie eine in Ellenville, New York, ansässige Produktions- und Lagereinrichtung für mobile Regale erworben hat.

Was geschah

Im Rahmen der Vereinbarung erwarb die in Denver, Colorado, ansässige Basis die Vermögenswerte von Mobile Media, Inc und MMI Agriculture für 9,4 Millionen US-Dollar in bar und in Aktien.



