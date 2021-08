GrowGeneration-Aktie: Setzt Akquisitionswelle fort!

GrowGeneration Corp. (NASDAQ:GRWG) erwirbt Commercial Grow Supply, einen Hydrokultur-Supermarkt in Santa Clarita, Kalifornien.

Dieser Schritt folgt auf die Übernahme von Hoagtech Hydroponics, einem führenden Fachgeschäft für Hydroponikanlagen und Indoor-Gartenbau in Bellingham, Washington. Das in Denver ansässige Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass sich mit der Übernahme von Commercial Grow Supply die Zahl der GrowGen-Standorte im Golden State auf 22 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung