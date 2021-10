Grove Aktie: Warum die Aktien heute stark steigen!

Grove, Inc. (NASDAQ:GRVI) Aktien werden höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es eine Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) eine Aggregationsabteilung gegründet hat. Mit der Einführung von Upexi beabsichtigt Grove, den Amazon-Aggregationsmarkt direkt ins Visier zu nehmen. Grove plant, in den Markt als wünschenswerter Käufer einzutreten, an den potenzielle Geschäftsinhaber verkaufen können, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Mit Upexi können potenzielle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung