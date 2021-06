IN Groupe führt als Komplettlösung im Fürstentum von Monaco die sehr sichere Plattform für digitale Identität und Online-Dienste ein

Monaco (ots/PRNewswire) - Seit dem 28. Juni 2021 ist jeder Bürger und Bewohner von Monaco in der Lage, seine Identitätskarte mit einer digitalen Identität zu verknüpfen. Damit wird die Überprüfung einfacher und sehr sicher. Es ist kein weiterer Identitätsnachweis erforderlich, um auf die verschiedenen Dienste staatlicher oder privater Einrichtungen zuzugreifen.IN Groupe liefert eine sichere Lösung, auf die alle zugreifen können. Die Lösung erfüllt die monegassische Gesetzgebung im Hinblick auf den Datenschutz und die Erwartungen der Regierung hinsichtlich der physischen und digitalen Nutzung durch die Bürger und Bewohner des Fürstentums.Ein ehrgeiziges Programm mit Schwerpunkt auf Sicherheit, Daten und digitale NutzungIm Rahmen des Programms für digitalen Wandel im Großraum von Monaco startete die monegassische Regierung mehrere umfangreiche Projekte. IN Groupe wurde mit der Festlegung, der Entwicklung und Implementierung eines integrierten ID-Systems (physisch und digital) beauftragt.Die digitale Identitätskarte (digitale ID) von Monaco wurde in eine neue, elektronische ID-Karte integriert, die über ein Smartphone oder einen PC verwendet werden kann. Die digitale ID-Karte in Monaco, die die physische und die digitale Welt miteinander verbinden soll, bietet ein hohes Niveau der Authentifizierung, einschließlich der geeigneten Unterschriften.Mit der Entwicklung einer Komplettlösung für eine digitale Plattform löst Mconnect von IN Groupe eine Reihe bedeutender Fragen, einschließlich der Zentralisierung von Information und deren sichere Speicherung, der Vereinfachung von online Prozessen, der Gewährleistung des Datenschutzes und der Erleichterung der Integration digitaler Tools in den Alltag bei gleichzeitiger Betrugsbekämpfung.Mit dieser Lösung unterstützt IN Groupe den Datenschutz der Bürger. Um sich bei einem einzigen Portal anzumelden, von wo aus Zugriff auf alle Dienste besteht, ist nur eine ID erforderlich. Die Plattform Mconnect baut auf abgesicherten Systemen auf, welche die dazugehörigen digitalen Dienste, die digitale ID-Smartphone App und die Karten mit dem digitalen ID-Fenster hosten.Eine sehr sichere und leicht implementierbare LösungIN Groupe geht sehr überlegt vor, wenn es um digitale ID, Akzeptanz, Kontrolle und Vertrauen geht und setzt mit seiner Lösung die europäische Vision von Datenschutz und Identität um. Die Lösung für digitale Identität, die mit der monegassischen Gesetzgebung konform ist, stützt sich auf die explizite Zustimmung der eingebundenen Person.Zur Gewährleistung einer raschen, einfachen Integration mit gegenwärtigen und künftigen Diensten wurden für die digitalen ID von Monaco offene Technologiestandards gewählt.Und schließlich wurde die digitale Identität gemäß der allgemeinen monegassischen Sicherheitsdatenbank und den europäischen Vorgaben für die Zusammenarbeit mit sämtlichen elektronischen europäischen Identifikationszentren entwickelt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1553294/In_Groupes_MConnect_Logo.jpgPressekontakt:communication@ingroupe.communityOriginal-Content von: IN Groupe, übermittelt durch news aktuell