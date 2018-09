Groupe Yves Rocher und Eastman kündigen Zusammenarbeit an Ökodesign bei LUXE PACK Messe in Monaco an

Die Groupe Yves Rocher folgt weiterhin in den Fußstapfen ihresGründers und bringt mit einer Make-up-Dose im Ökodesign eine weitereInnovation auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit auf den MarktKingsport, Tennessee (ots/PRNewswire) - Der Chemiekonzern Eastmanhat gemeinsam mit dem Haus Groupe Yves Rocher ein neuesÖkodesign-Konzept für eine Make-up-Dose entworfen, die komplett ausMaterialien von Eastman gefertigt ist. Die Dose besteht aus EastmanTr?va(TM) Engineering Bioplastic, einem thermoplastischenBiokunststoff auf Cellulose-Basis, der hohen Ansprüchen genügt undUmweltbelastungen reduziert.Die Groupe Yves Rocher, die weltweit mehr als 600 Kosmetik- undHaushaltsprodukte pro Jahr produziert, hält damit weiterhin die Werteihres Gründers Yves Rocher aufrecht, der ein Vorreiter in derAnwendung von pflanzlichen Inhaltsstoffen war. "Die Groupe Rocher istein zukunftsorientiertes Familienunternehmen, das seit seinerGründung großen Wert auf den Respekt der Natur legt und nachhaltigeEntwicklung als Mittel zur Wertschöpfung betrachtet", sagt FirmenchefBris Rocher. Durch die Kollaboration gelang dem Unternehmen einvöllig neues Öko-Verpackungskonzept für Kosmetika.Ökodesign ist ein Ansatz bei der Produktgestaltung, der denökologischen Fußabdruck im Laufe des Produktlebenszyklusberücksichtigt. Der Prozess orientiert sich an natürlichenLebenszyklen mit dem Ziel, Abfall weitgehend zu vermeiden.Erfolgreiches Ökodesign erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, beidem Experten über alle Stufen der Wertschöpfungskette hinwegzusammenarbeiten.Kooperation war auch bei dieser innovativen Öko-Dose der Schlüsselzum Erfolg. Eastman und die Groupe Yves Rocher hatten ein gemeinsamesInteresse daran entdeckt, Verpackungen im Kosmetikbereich zuverbessern. Die Groupe Yves Rocher stellte ihr Konzept für eine"Make-up-Dose im Ökodesign" vor und verkürzte dabei denVerarbeitungsprozess von den gängigen drei Schritten auf nur eineneinzigen Schritt. Das Design ersetzt außerdem die Metallstifte in denScharnieren mit Plastikstiften. "Indem wir auf Metall verzichten undweniger Materialien im Design verwenden, konnte die Groupe Rochereine Make-up-Dose entwerfen, die weniger Rohstoffe und Energie in derProduktion benötigt und sekundäre Verarbeitungsschritte beseitigt,ohne die Funktionalität der Verpackung und die Markenästhetik zubeeinträchtigen", sagt Stéphane Tétaud, AbteilungVerpackungsentwicklung im Bereich Make-up. "So sparen wir Zeit undGeld im Herstellungsprozess mit dem zusätzlichen Vorteil, dass wirdie Recyclingfähigkeit erhöhen."Das Projekt leitete eine neue Arbeitsweise bei der Groupe YvesRocher ein, die Tétaud als "kollaborative Innovation" bezeichnet. Erverwies auf die wichtigen Rollen der Partnerunternehmen Eastman undNovatra SAS, die für das Design der Dose verantwortlich waren, mitden Worten: "Das Konzept ist völlig neu und erforderte viel Zeit undzahlreiche Konversationen mit allen Beteiligten. Ohne derartengagierte Partner wäre das Endprodukt nicht möglich gewesen."Das Projekt verdeutlicht, wie Eastman seinen Kunden zum Erfolgverhilft, indem alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette inden Innovations- und Lösungsfindungsprozess eingebunden werden.Dieser gemeinsame neue Ansatz ermöglichte der Groupe Yves Rocher,Eastman und seinen Partnern, die Innovationsgeschwindigkeit zuerhöhen. "Eastman ist bestrebt, die Lebensqualität auf materielleWeise zu verbessern", so Cedric Perben, Leiter der Global TechnologyPlatform für Kosmetikverpackungen. "Durch unsere Zusammenarbeitkonnten wir Spitzentechnologien und dieMaterialentwicklungsfähigkeiten von Eastman nutzen und zusammen mitdem revolutionären Ökodesign-Konzept der Groupe Rocher die perfekteKombination schaffen.""Eastman hat uns auf dem Nachhaltigkeitspfad begleitet. Sie habensich mit der progressiven Einstellung der Groupe Rocher sofortidentifiziert und engagierten sich intensiv für die Entwicklung einerneuen Polymer-Plattform und die Herstellung einer Musterverpackungals Machbarkeitsnachweis", sagt Sophie Marcou, Ökodesign Manager beider Groupe Yves Rocher. Zu Dokumentationszwecken arbeiteten Eastmanund die Groupe Yves Rocher gemeinsam an der Entwicklung vonLebenszyklusdaten, die von der Firma thinkstep einer Überprüfungdurch Dritte unterzogen wurden.Mit der Wahl des neuen Tr?va Materials von Eastman für dasÖkodesign der Dose beschritten die Groupe Yves Rocher und Eastmanneue Wege auf der stetigen Suche nach Innovations- undVerbesserungsmöglichkeiten. Tr?va überzeugt durch den Vorteil derMaterialreduzierung um bis zu - und möglicherweise sogar mehr als -50 Prozent."Die Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks ist einfortwährender Prozess, bei dem stets Verbesserungspotenzial besteht.Tr?va bietet uns diese Möglichkeit", erklärt Herr Perben. EastmanTr?va Engineering Bioplastic ist ein biobasiertes Produkt, das vomUS-Landwirtschaftsministerium zertifiziert wurde und dieProduktkettenzertifizierung des FSC® erhalten hat. Der Deckel derDose besteht aus dem neuen Copolyester Cristal(TM) EV600 von Eastman,einem glasähnlichen Polymer mit hoher Fließfestigkeit, das vom Cradleto Cradle Products Innovation Institute das Zertifikat Cradle toCradle Certified(TM) Bronze verliehen bekommen hat.Die Groupe Yves Rocher und Eastman werden ihre Make-up-Dose imÖkodesign auf der LUXE PACK Monaco, der wichtigsten Fachmesse fürkreative Verpackungen, vorstellen, die vom 1.-3. Oktober 2018 imGrimaldi Forum stattfindet."Als Responsible Care® Unternehmen hat sich Eastman verpflichtet,Kunden nachhaltige Lösungen und Entwicklungen zu bieten", sagt KendraHarrold, Marketingleiterin im Bereich Verpackungen fürSpezialkunststoffe bei Eastman. "Durch unsere Zusammenarbeit mit derGroupe Rocher und unseren anderen Partnern zeigen wir, was auf diesemGebiet möglich ist, wenn sich die verschiedenen Glieder derWertschöpfungskette zusammenschließen."Informationen zur Groupe Ives RocherDie Groupe Ives Rocher ist eine französische Unternehmensgruppemit Wurzeln in Großbritannien. Schon seit drei Generationen lautetdas erklärte Ziel des Konzerns: Frauen überall auf der Welt sollensich schön und wohl fühlen. Die Groupe Yves Rocher hat sich vomWegbereiter zum Spitzenreiter in ihren Geschäftsfeldern entwickeltund dabei ihr Modell des nachhaltigen Wachstums auf ihre zehn Marken- Yves Rocher, Arbonne, Petit Bateau, Dr. Pierre Ricaud, DanielJouvance, Sabon, Stanhome, Kiotis, ID Parfums und Flormar - unterRücksichtnahme auf deren individuelle Positionierung ausgeweitet.Die Groupe Yves Rocher, die zu mehr als 99 Prozent unter derKontrolle der Gründerfamilie steht, hat ihren Wert nicht nur inFrankreich sondern weltweit unter Beweis gestellt. Der Konzern mitNiederlassungen in knapp 110 Ländern und mehr als 50 Millionen Kundenweltweit verzeichnet einen Umsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro.Die Groupe Yves Rocher erzeugt jährlich mehr als 600 MillionenProdukte, die über mehr als 4.000 Kanäle vertrieben werden.Informationen zu Novatra SASNovatra ist ein Formenbau-Unternehmen, das sich auf dieHerstellung von Spritzgussformen für Kosmetik-, Pharma- undVerpackungsprodukte spezialisiert. Der Schwerpunkt der Firma liegtauf der Herstellung von Werkzeugen fürMehrkomponenten-Spritzgussteile. Novatra unterstützt Kunden vomBeginn bis zum Abschluss eines Projekts und bringt dabei fachlicheKompetenz in jede Phase des Produktentwicklungsprozesses ein. Dernächste Schritt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ist die Integrationeiner komplett elektrischen Bewegung in die Form. Novatra ist einglobales Unternehmen mit 9,5 Millionen Euro Umsatz. Von seinemFirmensitz in Varennes St. Sauveur (Frankreich) aus beschäftigt dasUnternehmen 65 Mitarbeiter.Informationen zu thinkstepthinkstep hilft Unternehmen, umweltfreundlicher zu arbeiten, indemsie ihre Geschäftsabläufe optimieren, Innovationspotenziale nutzen,den Markenwert steigern und rechtliche Vorgaben erfüllen. Mitfachkundigen Beratungsleistungen, hochwertigen Daten undbenutzerfreundlichen Produkt- und Softwarelösungen begleitetthinkstep Organisationen weltweit auf ihrem Weg zu nachhaltigemErfolg. Weitere informationen finden Sie unter www.thinkstep.com.Informationen zu Eastman Chemical CompanyEastman ist ein globaler Hersteller von hochentwickeltenWerkstoffen und Spezialadditiven, die sich in zahlreichenAlltagsprodukten wiederfinden. Mit seinem Geschäftsportfolio ausSpezialunternehmen arbeitet Eastman gemeinsam mit Kunden an derEntwicklung innovativer Produkte und Lösungen, bei denen Sicherheitund Nachhaltigkeit stets im Vordergund stehen. Die marktorientiertenStrategien des Unternehmens setzen auf Spitzentechnologie-Plattformenund Führungspositionen in attraktiven Endmärkten wie Transport,Bauindustrie und Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen ist bestrebt,einen konstanten Mehrwert für alle Interessengruppen zu schaffen. Alsdiversifiziertes globales Unternehmen beliefert Eastman Kunden inmehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzvon rund 9,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen mit Stammsitz inKingsport (Tennessee, USA) beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiterweltweit.Weitere informationen finden Sie unter www.eastman.com.