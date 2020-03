Groupe Bruxelles Lambert: War das hier wirklich zuzutrauen?

Weitere Suchergebnisse zu "GBL":

Für die Aktie Groupe Bruxelles Lambert aus dem Segment "Multi-Sektor Holdings" wird an der heimatlichen Börse EN Brussels am 04.03.2020, 04:02 Uhr, ein Kurs von 83.74 EUR geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Groupe Bruxelles Lambert einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Groupe Bruxelles Lambert jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Groupe Bruxelles Lambert beträgt das aktuelle KGV 20,29. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 217,73. Groupe Bruxelles Lambert ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Groupe Bruxelles Lambert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Groupe Bruxelles Lambert-Aktie beträgt dieser aktuell 88,7 EUR. Der letzte Schlusskurs (82,4 EUR) liegt damit deutlich darunter (-7,1 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Groupe Bruxelles Lambert somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (92,89 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,29 Prozent Abweichung). Die Groupe Bruxelles Lambert-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Groupe Bruxelles Lambert auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.