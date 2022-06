Groupe Bruxelles Lambert Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Für die Aktie Groupe Bruxelles Lambert aus dem Segment "Multi-Sektor Holdings" wird an der heimatlichen Börse EN Brussels am 08.06.2022, 08:52 Uhr, ein Kurs von 86.36 EUR geführt.

Unser Analystenteam hat Groupe Bruxelles Lambert auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Groupe Bruxelles Lambert investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,41 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,63 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Groupe Bruxelles Lambert ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Groupe Bruxelles Lambert-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,36, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,03, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Groupe Bruxelles Lambert liegt mit einem Wert von 46,27 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 80 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 237,11. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

