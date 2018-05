Der GroupM Bericht 'State of Digital': Online-Medien sollen 2018 das lineare Fernsehen überholen

E-Commerce soll 2018 um 15 % wachsen und 10 % des EinzelhandelsausmachenNew York und London (ots/PRNewswire) - GroupM(http://www.groupm.com/), die Medieninvestmentgruppe von WPP,veröffentlichte einen neuen Bericht, "State of Digital", derInformationen zum Verbrauchermedienkonsum und Investitionstrends inder Werbung weltweit bietet. Unter einer Reihe von Publikationen vonGroupM, die die Zukunft des Medienmarktes weltweit prognostizieren,konzentriert sich der neue Bericht auf die Auswirkungen vonTechnologie und digitalen Möglichkeiten für Konsumenten undWerbetreibende.Der Weltmedientaggewichtet nachlokalenMedieninvestitionenGes. durchschn. 2015 2016 2017 2018Std.Online 2,70 3,19 3,53 3,69Lineares Fernsehen 3,78 3,76 3,71 3,63Printmedien 0,68 0,66 0,70 0,68Radio 1,67 1,71 1,74 1,73Gesamt 8,83 9,31 9,68 9,73Anteile 2015 2016 2017 2018Online 31 34 36 38Lineares Fernsehen 43 40 38 37Printmedien 8 7 7 7Radio 19 18 18 18Gesamt 100 100 100 100Durchschn. Minuten 2015 2016 2017 2018Online 162 191 212 221Lineares Fernsehen 227 226 222 218Printmedien 41 39 42 41Radio 100 102 104 104Gesamt 530 559 581 584GroupM erfasste die Zeit, die die Konsumenten global mit jedemMedienformat verbringen und berechnete die durchschnittliche Zeit,die sie mit den Medien insgesamt verbringen. Im Jahr 2018 werden dieKonsumenten durchschnittlich 9,73 Stunden mit Medien verbringen,gegenüber 9,68 Stunden im Jahr 2017 (Zahlen nach Medieninvestitionengewichtet). Darüber hinaus prognostiziert GroupM, dass die Zeit, diemit Online-Medien verbracht wird, im Jahr 2018 weltweit erstmals dieZeit überholen wird, die mit linearem Fernsehen verbracht wird. Aufden Online-Anteil werden 38 % entfallen, auf das Fernsehen 37 %, undder Rest verteilt sich hauptsächlich auf Printmedien und Radio.Der gestiegene Zeitaufanteil für Online-Medien unterstützt dielaufende Ausweitung des E-Commerce. Fünfunddreißig Länder stelltenGroupM 2017 E-Commerce-Daten zur Verfügung, die kumulativeTransaktionen im Wert von 2,105 Billionen US-Dollar aufwiesen - einWachstum von 17 % gegenüber dem Vorjahr. GroupM prognostiziert für2018 ein Wachstum von 15 % auf 2,442 Billionen US-Dollar oder etwa 10% des gesamten Einzelhandels.Für den Bericht untersuchte GroupM auch programmatische(automatisierte) Werbeinvestitionstrends. Im Durchschnitt der amBericht beteiligten Länder wurden im Jahr 2017 44 % derprogrammatischen Investitionen in Online-Displays getätigt, gegenüber31 % im Jahr 2016. Dieser Wert wird bis 2018 auf 47 % steigen. Beiden Investitionen in Online-Videos ist der programmatische Anteilkleiner: 22 % im Jahr 2017 gegenüber 17 % im Jahr 2016 und soll indiesem Jahr auf 24 % steigen. (GroupM gewichtete seine Berechnungennach der Größe der jeweiligen Werbewirtschaften der Länder.)GroupM untersuchte auch das ausgedehnte Netzwerk von WPP, um denWald vor lauter Bäumen der wichtigsten und aktuellsten Themen derBranche besser zu erkennen.Blockchain: Bislang gibt es kaum Hinweise auf eine praktischeAnwendung. "Die wichtigste Besonderheit von Blockchain ist dasverteilte Register, das jedem alles erzählt und somit die Möglichkeiteröffnet, Ineffizienz oder Betrug zu reduzieren. Die Achillesferseliegt allerdings in der Notwendigkeit, jeden teilnehmenden Computerimmer bei allem auf dem neuesten Stand zu halten, und das ist zulangsam für eine Echtzeitwelt", sagt Adam Smith, Futures Director vonGroupM.KI: Umgekehrt berichteten die Befragten von umfangreichenEntwicklungen und groß angelegten Einsätzen bei künstlicherIntelligenz (KI). "Die wohl fortschrittlichsten Marketing-Tools vonheute sind die fortschrittlichsten Algorithmen, mit denen Markenanalysieren können, welche kreative oder mediale Positionierung ambesten funktioniert, und zwar ausgehend von der Größe undGeschwindigkeit", erklärt Smith. "Unter vielen zukünftigenAnwendungen erwarten wir, dass KI bei der Bekämpfung von Betrug, dersich herkömmlichen regelbasierten Lösungen entzieht, effektiveingesetzt werden kann."Daten: In Bezug auf die Vermarktungsanwendungen von Daten fürMedieninvestitionen geben die Befragten viel Raum für Verbesserungen.Die Kunden sind sich des Werts der eigenen/erworbenen Daten zunehmendbewusst, scheuen sich aber oft vor dem Erfassen, Speichern undVerteilen. In vielen kleineren Ländern liegen nur wenige Daten vor.Die meisten US-Kunden nutzen First-Party-Daten zur Aktivierungdigitaler Medien und haben häufig in Unternehmens-DMPs(Datenmanagement-Plattformen) investiert. Andere Märkte sind ausunterschiedlichen Gründen noch nicht so weit. Die meistenMarketingexperten, die First-Party-Daten verwenden, sind leistungs-und E-Commerce-orientiert und in der Regel im Bereich von in Autos,Reisen, Gastronomie, Banken oder manchmal Supermärkten mit gutverwalteten End-Point-of-Sale-Systemen tätig.Digitaler Videowettbewerb: Da die Messung vonPremium-Videopublikum über alle Plattformen hinweg in jedem Marktunzureichend ist, hat GroupM die Befragten gebeten, den Anteil deretablierten TV-Anbieter im Vergleich zu den digitalen Rebelleneinfach zu schätzen. Es wird angenommen, dass traditionelleTV-Akteure drei Viertel der gesamten Videozeit, aber weniger als einDrittel (29 %) der Online-Videozeit einnehmen.Metriken und Viewability: GroupM ist der Ansicht, dass effektiveWerbung durch Sehen und/oder durch Hören wahrgenommen werden muss.Wir nehmen eine führende Position bei der Festlegung von Branchen-und kommerziellen Viewability-Praktiken ein. Die Teilnehmerberichteten von einigen laufenden Projekten der Branche, um dieMessung von Videopublikum auf bereichsübergreifenden Plattformen zuverbessern. Im Laufe der Zeit wird die Viewability weiterhin miteinigen Kritikern diskutiert, die behaupten, dass 100-prozentigeWerbeeinblendungen in mobilen Umgebungen manchmal aufdringlich seinkönnen und sich negativ auf das Kundenerlebnis und damit auf Markenauswirken können.Inhousing: Die Befragten gaben an, dass darüber mehr geredet aberweniger getan wird. Jedoch berichteten mehrere Länder von hybridenVereinbarungen, es handelt sich dabei typischerweise um Kunden, diedie Strategie übernehmen, aber die Ausführung den Agenturenüberlassen. Bei den meisten Inhousing-Projekten waren die größtenKunden mit den einfachsten programmatischen Funktionen beteiligt.Preisinflation: Die Befragten nannten zwei Inflationsfaktoren: diehohe Nachfrage nach hochwertigen, markengeschützten Inhalten und dieschlechte Messbarkeit von OTT- und mobilen Plattformen; der Mangel anmessbaren Beständen treibt die Preise in die Höhe.Das "Duopoly": Kein Blick auf die globale digitale Landschaft wärevollständig ohne die Erkenntnis, dass Google und Facebook weiterhindie wichtigsten Wachstumsträger sind. Die Google-Suche ist für Kundenentscheidend, und YouTube wird für skalierte, hochwertige Videosimmer wichtiger. Bedenken hinsichtlich der Qualität derprogrammatischen Inhalte im Google Display-Netzwerk bestehen fort,aber es werden Gegenmaßnahmen ergriffen. Der Erfolg von Facebook istzum Teil auf die Vermittlung jüngerer Zielgruppen über Instagramzurückzuführen. Der Anstieg der Großwerbeinvestitionen in den Jahren2016-2017 trug auch dazu bei, den Anteil von Facebook an dendigitalen Investitionen aus China zu verdoppeln."Automatisierung und Qualifikation sind die großen Themen deraktuellen Revolution in der Werbung", sagte Kelly Clark, CEO, GroupMGlobal. "Einer der Nachteile der Spezialisierung ist die Zunahme vonSpezialisten, die immer mehr über immer weniger wissen. Wir müssendie Automatisierung zur Freisetzung intellektueller Stärken nutzen,damit talentierte Mitarbeiter über das gesamte Medien-Ökosystem einenÜberblick erhalten können, um Kunden bei der Optimierungkurzfristiger Ergebnisse und der Schaffung von langfristigenMarkenwerten zu unterstützen."Informationen zu GroupMGroupM ist das weltweit führende Unternehmen im BereichMedieninvestment-Management für die Medienagenturen von WPP, darunterMindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence und m/SIX sowie dieergebnisorientierte, programmatische Publikumsgesellschaft Xaxis.GroupM-Agenturen, die für mehr als 108 Mrd. US-Dollar an jährlichenMedieninvestitionen von einigen der weltweit größten Werbetreibendenverantwortlich sind und ihren Kunden den Vorteil von einzigartigenEinblicken in die Medienmärkte und das Konsumentenpublikum bieten.GroupM bietet seinen Agenturen und Kunden Handelskompetenz, Daten,Technologie und eine Reihe von Spezialdienstleistungen wieadressierbares Fernsehen, Content und Sport. GroupM arbeitet eng mitder Data Investment Management Group Kantar von WPP zusammen underwirtschaftet mit mehr als 19 Mrd. US-Dollar fast 50 % desKonzernumsatzes von WPP. GroupM bietet seinen Kunden, Stakeholdernund Mitarbeitern einzigartige Marktvorteile.