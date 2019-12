Ground Rents Income: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ground Rents Income. Die Aktie notiert im Handel am 27.12.2019, 18:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 91.75 GBP.

Unser Analystenteam hat Ground Rents Income auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Ground Rents Income hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 4,3 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.22%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,09 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ground Rents Income. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Ground Rents Income mit einer Rendite von -12,08 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,73 Prozent. Auch hier liegt Ground Rents Income mit 15,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.