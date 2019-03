Großtransaktion: Drooms unterstützt Evonik bei Verkauf des Plexiglas-Geschäfts

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt (ots) - Drooms hat den Spezialchemiekonzern EvonikIndustries AG beim Verkauf seines Methacrylat-Verbunds, zu dem auchdie bekannte Marke Plexiglas® gehört, mit der Bereitstellung desvirtuellen Datenraums Drooms NXG unterstützt. Das Geschäft wird für 3Milliarden Euro an Advent International veräußert, wie beideUnternehmen jüngst mitteilten. Der Geschäftsbereich mit weltweit rund3900 Mitarbeitern hat im Geschäftsjahr 2018 einem Umsatz von etwa 1,8Milliarden Euro erzielt. Die Transaktion steht noch unter demVorbehalt der Zustimmung der relevanten Kartellbehörden und soll imdritten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Im Zuge einer konsequentenAusrichtung auf Produkte der Spezialchemie hatte Evonik den ausmehreren Geschäftsgebieten bestehenden Verbund zum Verkauf gestellt.Der Verkäufer wickelte die Due Diligence online über denvirtuellen Datenraum Drooms NXG ab. Dank des leistungsstarkenvirtuellen Datenraums hatten alle beteiligten Parteien auf Verkäufer-und Käuferseite jederzeit und von jedem Ort aus sicheren Zugriff aufalle transaktionsrelevanten Informationen. Einer besonderen Bedeutungkam dabei dem umfangreichen Q&A-Prozess zu, der ebenfalls über denDatenraum abgebildet wurde. Auch die im Zuge von großen Transkationenkomplexe Struktur der Antwortgruppen mit einer Vielzahl an Fragenkonnte mittels Drooms NXG sicher, transparent und schnell dargestelltwerden. Mit der Heatmap von Drooms behielt der Verkäufer jederzeitund unabhängig von seinem Standort die erforderliche vollständigeKontrolle über Dokumente und Informationen. Sämtliche Aktivitäten imDatenraum wurden laufend protokolliert.Drooms hat bereits über 10.000 komplexe Transaktionen wie Mergers& Acquisitions, Börsengänge oder gewerbliche Immobilienverkäufebegleitet. Das Unternehmen entwickelt seine virtuellen Datenräumekonsequent weiter, um die Abwicklung von Immobilientransaktionenstetig zu verbessern. So beschleunigt der neue virtuelle DatenraumNXG den Prozess der Due Dilligence durch eine verstärkteAutomatisierung. Dabei setzt Drooms bei Features wie dem FindingsManager auf den Einsatz von Machine Learning Technologie. Danebenbindet Drooms fortschrittlichste Technologien wie etwa die Blockchainpraxisnah in seine Produkte ein. Weltweit setzen mehr als 25.000Unternehmen auf die virtuellen Datenräume von Drooms. Als führender,europäischer Anbieter beläuft sich der Gesamtwert der durch Droomsbegleiteten Transaktionen auf über 300 Milliarden Euro.Alexandre Grellier, Co-Gründer und CEO von Drooms, sagt: "Wirfreuen uns sehr, dass wir Evonik bei der Abwicklung dieser wichtigenTransaktion unterstützen konnten, und dass unser virtueller DatenraumDrooms NXG erneut seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat.In Drooms NXG spiegelt sich unsere jahrelange Praxiserfahrung bei derProzessbegleitung von Mergers & Acquisitions wider. Wir wissen, dassVerkäufer und Käufer bei M&A-Deals schnellen Zugang zu hochsensiblenDokumenten benötigen, um eine Due Dilligence fristgerecht abschließenzu können. Sicherheit und Effizienz stehen an erster Stelle. Genaudas bietet Drooms NXG und zwar für eine Vielzahl von Nutzern übernationale Grenzen hinweg."Thomas Mahlstedt, Vice President Mergers & Acquisitions beiEvonik, sagt: "Die Veräußerung des Methacrylat-Verbunds ist fürEvonik ein wegweisender Schritt bei der konsequenten Fokussierung aufdie Spezialchemie. Wir konnten auch bei dieser wichtigen Transaktionwieder auf die hohe Leistungsfähigkeit des virtuellen DatenraumsDrooms NXG und den sehr guten Service von Drooms vertrauen."Drooms beschäftigt im Zuge seines kontinuierlichenExpansionskurses mittlerweile über 130 Mitarbeiter aus 27 Ländern undist auf den wichtigsten europäischen Märkten mit eigenen Standortenvertreten. Neben der Unternehmenszentrale in Frankfurt verfügt derSaaS-Anbieter auch über Standorte in München, Wien, Paris, London,Amsterdam, Mailand, Madrid und Zug.Über DroomsDrooms (drooms.com) ist der führende Anbieter von SecureCloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglichtUnternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdatenüber Unternehmensgrenzen hinweg. Drooms ist spezialisiert aufmaßgeschneiderte Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette undLifeCycle-Management von Assets. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wiegewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions,NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher,transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehörenweltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien undKonzerne wie die METRO GROUP, Evonik, JLL, JP Morgan, CBRE, Rewe oderdie UBS.Weitere Informationen: Drooms GmbH, Eschersheimer Landstr. 6,60322 Frankfurt, Tel.: 069 / 478640-0, Fax: 069 / 478640-1, E-Mail:office@drooms.com, Internet: www.drooms.comPressekontakt:Pressesprecher: Elenor Pospiech, Tel.: 069 / 944180 -84,E-Mail: elenor.pospiech@newmark.deOriginal-Content von: Drooms GmbH, übermittelt durch news aktuell