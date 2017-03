Großteil der Deutschen beschäftigt Haushaltshilfen schwarz

KÖLN (dpa-AFX) - Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln sind schätzungsweise zwischen 75 und 83 Prozent der im Haushalt beschäftigten Hilfen nicht angemeldet.



"Wir erleben häufig eine Art Doppelmoral", sagte IW-Experte Dominik Enste der Deutschen Presse-Agentur. Er hat die Daten in einer aktuellen Untersuchung zusammengetragen. "Die Bürger kritisieren Politiker, zu wenig zu tun oder die Unternehmen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen, aber finden es im eigenen Haushalt völlig selbstverständlich, der Haushaltshilfe keinen bezahlten Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu gewähren."

Immerhin liege der Anteil der Haushaltshilfen an der Schwarzarbeit insgesamt Umfragen zufolge bei 15 bis 20 Prozent. Der Wertschöpfungsanteil sei zwar im Vergleich zu Schwarzarbeit am Bau noch geringer. Doch um Schwarzarbeit langfristig zu bekämpfen, dürfe Schwarzarbeit nicht mehr als "Kavaliersdelikt" angesehen werden. Die genaue Höhe des gesamten fiskalischen Schadens von Schwarzarbeit in Deutschland ist schwer zu nennen - Schätzungen zufolge sind es zwischen 10,92 Milliarden Euro und 28,6 Milliarden Euro./ang/DP/zb