"Großstadtrevier": Zum Staffelstart beste Reichweite seit zehn Jahren / 3,44 Millionen Zuschauer sehen Auftakt zu 16 neuen Folgen

München (ots) - Die 33. Staffel "Großstadtrevier" ist am gestrigen Montagerfolgreich gestartet. 3,443 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schaltetendie erste Folge im neuen Revier ein. Höher war die Zuschauerresonanz für denSerienklassiker vom Hamburger Kiez zuletzt vor zehn Jahren. Auch der Marktanteilvon 13,4 Prozent für die 439. Episode ist der beste Wert seit zehn Jahren.In der Episode "Kleine Haie, fette Fische" am kommenden Montag, 3. Februar 2020,geraten die Beamten vom Polizeikommissariat 14 in ein Familiendrama und sollengleichzeitig dem illegalen Glücksspiel in Hamburg einen Riegel vorschieben. DirkMatthies - gespielt von Jan Fedder - setzt sein Pokerface auf und mischt sichunter die Glücksspieler. In einer Gastrolle ist Theaterregisseur LeanderHaußmann als Kiez-Größe "der schicke Dieter" zu sehen."Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin:Kerstin Ramcke, ausführende Produzentin: Dr. Claudia Thieme) im Auftrag derARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Franziska Dillberger,Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR).Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten dem Presseheft imPresseservice Das Erste unter https://presse.daserste.de/pressemappen. ImVorführraum des Ersten steht die Folge "Kleine Haie, fette Fische" (440) zurAnsicht bereit."Großstadtrevier", 16 neue Folgen, montags um 18:50 UhrPressefotos unter www.ard-foto.deIm Internet www.DasErste.de/revierPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deSandra Lindenberger, fp frontpage communicationsTel.: 0171/211 17 11, E-Mail: slindenberger@frontpagecom.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4504324OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell