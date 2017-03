"Großstadtrevier": Marktanteil der Jubiläumsstaffel steigt

München (ots) - Wenn die Kollegen anscheinend das eigeneDienstjubiläum vergessen und man dann auch noch eine LadungPfefferspray abbekommt, als man dem Opfer eines Überfalls helfenwill, dann läuft der Tag nicht rund. So geschah es Harry Möller(gespielt von Maria Ketikidou) in der gestrigen Folge"Großstadtrevier". Die Episode 392 des Vorabendklassikers verfolgten2,86 Millionen Zuschauer im Ersten, was einem Marktanteil von 11,0Prozent entspricht. Damit übertraf die Folge "Harrys Jubiläum"(Drehbuch: Linus Foerster, Regie: Jan Ruzicka) den Marktanteil desStaffelstarts vom letzten Montag (10,6 % MA, 2,85 Mio.). Besonderserfolgreich war die Folge 392 beim jüngeren Publikum. Marktanteilevon 9,5 Prozent bei den 20- bis 59-Jährigen und 8,0 Prozent bei den14- bis 49-Jährigen sind Bestwerte für die Serie seit dem November2014.Die nächste Episode "Großstadtrevier" ("Wunder und Wünsche") am20. März handelt von dem zwölfjährigen Lennard, der die Hauptrolle indem Musical "Das Wunder von Bern" bekommen hat, aber beim Castingverschwieg, dass sein Vater in Haft sitzt. Auch als sein Vaterentlassen wird, will der Junge nichts von ihm wissen. Als HarryMöller und Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) sehen, wie der brutaleKiez-Gangster "Kralle" Brauner Lennards Vater bedroht, sind siealarmiert. Dirk Matthies (Jan Fedder) hat ganz andere Sorgen: Seingeliebtes Wohnschiff, die "Repsold", ist weg!"Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion(Produzentin: Kerstin Ramcke) im Auftrag der ARD und der ARD Werbung.Die Redaktion haben Dr. Bernhard Gleim und Franziska Dillberger(NDR)."Großstadtrevier", montags um 18:50 UhrIm Internet: www.DasErste.de/revierWeitere Informationen enthält das Presseheft im Pressedienst DasErste unter https://presse.daserste.dePressefotos: www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell