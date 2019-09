"Großstadtrevier": Jan Fedder setzt vorübergehend mit Dreharbeiten aus

München (ots) - Seit Anfang Mai bis zum Jahresende 2019 werden inHamburg und Umgebung 16 neue Folgen "Großstadtrevier" gedreht. Zumbewährten Team des Polizeikommissariats 14 zählt auch in der 33.Staffel Jan Fedder in seiner Paraderolle des Dirk Matthies Aufgrundeines Sturzes am vergangenen Wochenende muss Jan Fedder leider mitden Dreharbeiten vorübergehend aussetzen. Jan Fedder befindet sichwegen einer Verletzung am Sprunggelenk in medizinischer Behandlungund wird voraussichtlich für einige Wochen ausfallen."Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion(Produzentin: Kerstin Ramcke, Ausführende Produzentin: Dr. ClaudiaThieme) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion hat Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin istDiana Schulte-Kellinghaus (NDR). Die Ausstrahlung der 33. Staffel istim I. Quartal 2020 im Ersten geplant.Im Internet unter www.DasErste.de/revierPressefotos bei ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell