"Großstadtrevier": Erfolgreicher Start der Jubiläumsstaffel im Ersten

München (ots) - Die Jubiläumsstaffel des "Großstadtrevier" ist amgestrigen Montag erfolgreich gestartet. 2,81 Millionen Zuschauerverfolgten die 391. Folge der ARD-Kultserie. Das entspricht einemMarktanteil von 10,5 Prozent. Die 30. Staffel der "Großstadtrevier"verweist mit Rückblenden und Rückbezügen auf die 30-jährigeGeschichte der Vorabendserie vom Hamburger Kiez. In der Episode "Soviele Jahre" (Drehbuch: Norbert Eberlein, Regie: Torsten Wacker)begegnet Dirk Matthies (Jan Fedder) der Mörderin seiner einstigenKollegin und Verlobten. Die alte Dame, die ihre Strafe abgebüßt hat,wurde im Altenheim bestohlen. In der nächsten Folge am Montag, 13.März, scheint jedoch niemand an das 20. Dienstjubiläum von "Harry"Möller (Maria Ketikidou) im Polizeikommissariat 14 gedacht zu haben.Zudem erwischt die Zivilfahnderin eine volle Ladung Pfefferspray, alssie dem Opfer eines Überfalls zu Hilfe kommt ("Harrys Jubiläum",Drehbuch: Linus Foerster, Regie: Jan Ruzicka)."Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion(Produzentin: Kerstin Ramcke) im Auftrag der ARD und der ARD Werbung.Die Redaktion haben Dr. Bernhard Gleim und Franziska Dillberger(NDR)."Großstadtrevier", montags um 18:50 UhrIm Internet: www.DasErste.de/revier