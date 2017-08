"Großstadtrevier": 21 neue Fälle ab 9. Oktober 2017 im Ersten (FOTO)

München (ots) -Nicht nur eine neue Staffel "Großstadtrevier" mit weiteren 16spannenden Folgen (407-422) erwartet die Zuschauer im Ersten.Angeführt durch fünf Erstausstrahlungen (402-406) der zweigeteiltenJubiläumsstaffel ist ab dem 9. Oktober 2017 für 21 Montage im Erstenmit unterhaltsamen und spannenden Geschichten vom Hamburger Kiezgesorgt. Bis ins Frühjahr2018 dürfen sich Fans der Kultserie also aufneue, knifflige Fälle für die Polizisten um KommissariatsleiterinKüppers (gespielt von Saskia Fischer) freuen.In der Episode "Auf Leben und Tod" (Drehbuch: Roland Riefer,Regie: Torsten Wacker) am Montag, 9. Oktober 2017, um 18:50 Uhr wirdden Kiez-Polizisten eine Videoaufnahme von illegalen Kämpfenzugespielt, bei denen es unter dem Gejohle der Zuschauer um Leben undTod geht. Hohe Wetten werden platziert. Piet Wellbrook (PeterFieseler), der auf der Hose eines der Kämpfer das Logo einesPanantukan-Centers entdeckt, wird undercover Mitglied in diesemTrainingscenter. Er findet heraus, dass Diego, der Kampftrainer derPolizei, mit der Sportschule in Verbindung steht. Nina Sieveking(Wanda Perdelwitz), die sich in Diego verliebt hat, will nichtglauben, dass dieser in die illegalen Kämpfe verwickelt ist. DerEinsatz des gesamten Teams ist gefragt, als Piet während inLebensgefahr gerät.Viel Spannung verspricht auch die 31. Staffel mit 16 neuen Fällender sympathischen Crew vom Kommissariat 14, die sich Mitte Novembernahtlos an die 30. Staffel anschließt. Wie in der ARD-Kultseriegewohnt, sind nicht nur brenzlige Fälle zu lösen. Es geht in denEpisoden auch um die allzu menschlichen Probleme des Alltags. FürHarry Möller (Maria Ketikidou) gilt es beispielsweise nach der Geburtihres Kindes, Beruf und Fürsorge zu vereinbaren. Und Hannes Krabbe(Marc Zwinz) gelingt es einfach nicht, einen Irrtum aufzuklären.Unfreiwillig wird er zum gefeierten Helden, obwohl nicht Hannes,sondern ein Passant ein kleines Kind nach einem Fenstersturz gerettethat. Dirk Matthies (Jan Fedder) lässt seine Kontakte zu Kiezgrößenspielen und kann so als Milieuermittler die meisten Fälleunkonventionell lösen."Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion(Produzentin: Kerstin Ramcke) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARDfür Das Erste. Die Redaktion hat Franziska Dillberger (NDR),Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR)."Großstadtrevier", immer montags um 18:50 Uhr im Ersten ImInternet unter www.DasErste.de/revierWeitere Informationen stehen akkreditierten Journalisten im neuenPresseheft zur 31. Staffel im Pressedienst Das Erste zur Verfügung:https://presse.daserste.dePressefotos bei ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deEnno Wiese, Büro Berlin,Tel: 030/850 73 450, E-Mail: wiese@bueroberlin.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell