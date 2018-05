Großrazzia gegen Schleusernetzwerk

Hamburg (ots) - Bande soll Hunderte Moldauer nach Deutschlandgeschleust und dort bei Sicherheitsdiensten illegal beschäftigthaben. Die Spuren führen ins Reichsbürgermilieu.Mit 800 Beamten hat die Bundespolizei am Montagabend und am frühenDienstagmorgen an mehr als einem dutzend Orten in Nord- undMitteldeutschland Wohnungen und Büros durchsucht. Es geht um einenschwerwiegenden Verdacht: Bisher acht Beschuldigte sollen mehrerehundert moldauische Staatsbürger mit gefälschten rumänischen Pässennach Deutschland geschleust und sie dort im Sicherheitsgewerbeillegal beschäftigt haben. Nach Informationen von NDR, WDR undSüddeutscher Zeitung wurden drei Beschuldigte vorläufig festgenommen.Es handelt sich um zwei Deutsche und einen russischenStaatsangehörigen. Sie stehen unter Verdacht, bandenmäßig im großenStil Personen geschleust, illegal beschäftig und für sie Dokumentegefälscht zu haben. Besonders interessant: Es finden sich Bezüge indie sogenannte Reichsbürgerszene in Sachsen-Anhalt. In ein Milieu,das nicht nur den Staat ablehnt, sondern das zunehmend eigeneStrukturen aufbaut.Seit vergangenem Sommer ermittelten Bundespolizei und Zollgemeinsam gegen besagtes Netzwerk, zu dem auch eine aus Österreichstammende Familie M. gehören soll. Diese betreibt eineSicherheitsfirma, in der die geschleusten Moldauer beschäftigt warenund die sie an verschiedene Auftraggeber verlieh. So arbeiteten dieangeblichen Rumänen im Hamburger Hafen, als Wachschutz aufverschiedenen Baustellen und sogar in Asylbewerberheimen. Seitvergangenem Oktober führte die Staatsanwaltschaft Lüneburg einErmittlungsverfahren gegen das Schleusernetzwerk. Der koordinierteEinsatz begann am Montag gegen 18.30 Uhr. Die Unterkünfte dergeschleusten Moldauer wurden am Dienstagmorgen durchsucht, bevordiese zu ihren Arbeitsstellen aufbrachen. Die illegal eingereistenMigranten wurden von der Polizei befragt, um ihre Identitätenherauszufinden und zu registrieren. Die Polizisten, darunter auchverschiedene Spezialeinheiten, durchsuchten Räumlichkeiten imGroßraum Hamburg, in Bremen sowie in Sachsen-Anhalt.Besonders von den Durchsuchungen in Arendssee in Sachsen-Anhalterhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse. Denn dort wohnt undarbeitet die Buchhalterin der Sicherheitsfirma, in der diegeschleusten Migranten arbeiteten. Ihr Ex-Ehemann und Sohn betreibendie Firma. Ob die Buchhalterin oder die Firmenchefs von denSchleusungen wussten oder gar daran beteiligt waren, sollen dieErmittlungen zeigen.Die Buchhalterin ist zugleich Gemeindevorsteherin derselbsternannten "Samtgemeinde Alte Marck" - einer Gemeinschaft, dieim Altmarkkreis Salzwedel und im Landkreis Stendal residiert undnicht nur die Bundesrepublik Deutschland als "Scheinstaat" ablehnt,sondern auch, selbst für die Reichsbürgerszene in dieser Intensitätaußergewöhnlich, eine parallele kommunale Verwaltungs- undWirtschaftsstruktur aufgebaut hat. Die Spezialkräfte durchsuchtenihre Wohnung und ihr Büro, das zugleich der Reichsbürgergemeinde alsVersammlungsort dient. Es ist eine Art Bürgermeisteramt, in dem dieFrau auch Reichsbürgerehen schließt, Schein-Geburtsurkunden undGewerbescheine ausstellt - alles gegen Gebühr. Die "Samtgemeinde AlteMarck" taucht auch im Verfassungsschutzbericht Sachsen-Anhalts auf.Sie gilt als extremistisch, weil sie die Bundesrepublik Deutschlandals Staat ablehnt, aber nicht als rechtsextrem. Nach Informationenvon NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gehören ihr etwa 30 Mitgliederan. Zwar distanziert sich die Gemeinde offiziell davon, an dasFortbestehen des Reiches zu glauben und nennt sich "Selbstversorger".Mitglieder tummeln sich jedoch in der Reichsbürgerszene, zu der inDeutschland nach derzeitigen Erkenntnissen des Bundesamtes fürVerfassungsschutzes insgesamt etwa 18.000 Personen zählen sollen.Die Ermittler prüfen nun auch, ob Erträge aus demSchleusernetzwerk nur der Buchhalterin und ihrer Verwandtschaftselbst oder der Reichsbürgergemeinde zugeflossen sind. Sollte diesder Fall sein, wäre dies eine neue Qualität der Organisation imReichsbürgermilieu.Nach Informationen von NDR, WDR und SZ lebt die Frau inzwischenmit einem ehemaligen SEK-Beamten zusammen, der seinerseits wegen desVerdachts der Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene suspendiert ist.Der Mann darf Waffen besitzen.Pressekontakt:Für RückfragenChristine AdelhardtNorddeutscher Rundfunk040-4156 61510171-5445547Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell