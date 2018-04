Großraum statt Einzelzelle: So klappt's im Open Office

München (ots) - Münchner Beratungsunternehmen CSMM erklärt, wieOpen Offices gelingen- Betriebsrat und Mitarbeiter sollten früh in Kommunikation undEntscheidungen einbezogen werden- Büroknigge für Telefongespräche und Austausch wichtigSollen Großraumbüros im Arbeitsalltag funktionieren, müssenUnternehmen bei der Umsetzung viele Besonderheiten beachten. "DasGroßraumbüro als Konzept ist deutschlandweit weiter auf dem Vormarsch- unabhängig von der Branche. Damit Mitarbeiter gern im Großraumbüroarbeiten und die Vorteile von offenen Arbeitslandschaften zum Tragenkommen, müssen Unternehmen auf viele Faktoren achten. AusreichendPlatz für jeden Mitarbeiter, attraktive Gemeinschaftsflächen,Akustikplanung, Rückzugsorte, mobile IT-Technik undabteilungsübergreifende Workshops sind wichtige Garanten fürsGelingen eines Großraumbüros", erklärt Timo Brehme, Gründer undGeschäftsführer des Beratungsunternehmens CSMM, das deutschlandweitBürokonzepte umsetzt und zu den führenden Anbietern am Markt zählt.Nachfolgend fünf Expertentipps, wie das Großraumbüro gelingt.Tipp 1: Mitarbeiter und Betriebsrat ins Boot holenVom Einzelbüro ins Großraumbüro ist eine kulturelle180-Grad-Wende. "Für die Mehrheit der Mitarbeiter ist es ein Schock,ihre eigenen vier Wände aufzugeben", weiß Brehme. Wir raten, vonBeginn an in jeder Abteilung einen Sprecher zu identifizieren unddann gemeinsame Workshops durchzuführen. "Am Ende kann sich nichtjeder seine Büroausstattung aussuchen, aber auf diesem Weg lassensich Wünsche und der Bedarf besser auf die Mitarbeiter abstimmen",sagt Brehme. Zudem sollte der Betriebsrat von Anbeginn involviertsein - nicht nur aus Befindlichkeitsgründen, sondern weil derBetriebsrat oft wertvolle Hinweise geben kann.Tipp 2: Baue um und rede darüberDie fortlaufende Kommunikation beim Umzug oder Umbau in einGroßraumbüro ist ein Erfolgsfaktor. Ob Newsletter, schwarzes Brett,Besichtigungen anderer Büros: Sollen sich Mitarbeiter aufs neueGroßraumbüro freuen, müssen sie informiert werden. "Der Austauschdazu und der Informationsfluss müssen institutionalisiert werden.Über bestimmte Dinge lässt sich nur zu einem bestimmten Zeitpunktsprechen. Ist der Anlass verpasst, ist es zu spät", erklärt Brehme.Daher sollten Unternehmen eine Kommunikationskaskade deklinieren.Tipp 3: Raum statt EngeEin Motiv von Unternehmern, zunehmend auf Großraumbüros zu setzen,ist nach wie vor das Einsparen kostenintensiver Quadratmeter. DieFlächenkennwerte bewegen sich laut CSMM von früher 30 Quadratmeterpro Mitarbeiter auf aktuell rund 20 Quadratmeter pro Mitarbeiter.Brehme: "Das ist mit Blick auf die Digitalisierung nur folgerichtig.Der einzelne Mitarbeiter benötigt nicht mehr zig laufende Meter fürOrdner und Papier." Der Experte warnt jedoch davor, mitFlächenkennwerten von 10 bis 12 Quadratmetern zu arbeiten, wie esaktuell einige Coworking-Anbieter tun. "Im Großraum braucht dereinzelne Mitarbeiter dennoch Raum. Dieser sollte jedoch idealerweiseüber gut nutzbare Allgemeinflächen bereitgestellt werden", sagtBrehme. Ob Teeküche, Bars, Meetingräume, kleine Besprecher, Sofaeckenoder Telefonnischen: Gibt es ausreichend variable Allgemeinflächen,fühlt sich der einzelne Mitarbeiter in der gesamten offenen Büroweltwohl. Laut Brehme verschlechtert eine zu hohe Verdichtung dieArbeitsumgebung, die Leistungsfähigkeit und Motivation - und kostetUnternehmen schlimmstenfalls Wertschöpfung und Geld.Tipp 4: Mobile Technik für alleDer Großraum lebt von der Flexibilität und vom Austausch derMitarbeiter. Dies gelingt ideal, wenn die Mitarbeiter nicht durchstationäre Computer und Schnurtelefone an den Schreibtisch gebundensind. Ausgestattet mit Laptops und Schnurlostelefonen sindMitarbeiter im gesamten Büro zu Hause und können flexibel Teams undArbeitsgruppen bilden. Ein funktionierender Serverzugriff zähltebenso zur technischen Grundvoraussetzung wie die Ausstattung derSonderflächen mit Systemen zur Videokonferenz. "Wenn die Technikfunktioniert, wird sie auch genutzt."Tipp 5: Für Ruhe und Regeln sorgenMit dem Kollegen an seinem Platz eine halbe Stunde intensiv überein Projekt sprechen? Geht im Großraumbüro ebenso wenig wie inKonzertlautstärke mit Kunden telefonieren. "Wenn ein Gespräch längerals eine Minute dauert, müssen Mitarbeiter dafür Sonderflächennutzen. Sonst wird die gesamte Mannschaft abgelenkt", erläutertBrehme. Er empfiehlt zum Start in Großraumbüros klare Regeln. Dazugehört auch der Hinweis auf die Telefonlautstärke. Diese lässt sichmit Messgeräten visualisieren und so bewusst drosseln. Das ThemaLautstärke sollte zudem bereits bei der Planung eine Rolle spielen,indem beispielsweise Akustikexperten hinzugezogen werden. Eineweitere Regel bei Großraumbüros ist die "clean desk policy", nach derMitarbeiter am Ende des Arbeitstages ihren Platz aufräumen. 