Grosso-Vorstand für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt

Die Mitglieder des Bundesverbandes Presse-Grossohaben dem amtierenden Verbandsvorstand für weitere zwei Jahre dasVertrauen ausgesprochen. Die Unternehmer Frank Nolte (1.Vorsitzender), Robert Herpold (2. Vorsitzender) und Jan Carlsen(Vorstand Betriebswirtschaft) wurden jeweils mit großer Mehrheit imAmt bestätigt. Die Wahl erfolgte auf der OrdentlichenHauptversammlung des Bundesverbandes am 29. März 2017 in Köln.Die Mitgliederversammlung folgte dem von den Regionalvorständenund Stellvertretern vorgelegten Wahlvorschlag. Nolte verantwortetweiterhin die strategische Leitung des Marketing und Herpold bleibtfür die strategische Leitung der Marktanalyse zuständig. Der Vorstandwird auf der operativen Ebene von jeweils drei Bereichsleitern unddem Hauptamt unterstützt. Die Marketing-Bereichsleiter PhilipSalzmann (Digitale Märkte), Udo Schlaghecken (Großkunden) und NorbertWallrafen (Einzelhandels-Service) setzen ihre Arbeit ebenso fort wiedie Bereichsleiter Marktanalyse: Henning Essmeyer (Datenmanagement),Vincent Nolte (Regulierung) und Claudius Rafflenbeul-Schaub(Vertriebsmarktforschung).Der Vorstandsvorsitzende Frank Nolte bedankte sich im Namen seinerVorstandskollegen bei den Mitgliedern für das Vertrauen: "Die breiteZustimmung der Kollegen zeigt den großen Zusammenhalt in unsererUnternehmergemeinschaft. Wir sind ein eingespieltes Team und weiterhoch motiviert. Mit diesem starken Mandat werden wir den Zukunftskursdes Presse-Grosso im Medienwandel konsequent und selbstbewusstfortsetzen.""Der Vorstand hat unser volles Vertrauen und kann sich auf dietatkräftige Unterstützung der Mitglieder verlassen", erklärte derSprecher der Regionalvorstände und Wahlleiter Dr. Jörg Lütkemeyer."Mit Hilfe der Bereichsleiter und dem kompetenten Team in derVerbandsgeschäftsstelle werden die Kollegen die Interessen desBerufsstandes kraftvoll vertreten können."Die Vorstandswahlen erfolgten satzungsgemäß im Rahmen derOrdentlichen Hauptversammlung des Bundesverbandes Presse-Grosso an28./29. März 2017 in Köln. Der Verbandsvorstand wird für die Dauervon zwei Jahren in direkter Wahl gewählt. Stimmberechtigt sind alleMitgliedsunternehmen.