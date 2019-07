Grosso-Verband präsentiert Programm für Premiere in Wiesbaden

Köln (ots) - Der Bundesverband Presse-Grosso hat das Programm zuseiner Jahrestagung 2019 veröffentlicht. Die Veranstaltung findet am17./18. September 2019 erstmalig im neuen RheinMain CongressCenter(RMCC) in Wiesbaden statt.Grosso-Präsident Frank Nolte eröffnet mit seiner Keynote dieJahrestagung, bei der auch in 2019 Gäste aus Verlagen undNationalvertrieben, Pressegroßhandel, Fachverbänden und der Presseerwartet werden. Journalist und Fernsehmoderator Claus Strunz führtdurch den Tag.Dr. Oliver Franz, Bürgermeister und Wirtschaftsdezernent der StadtWiesbaden, heißt den Bundesverband Presse-Grosso und seine Gäste inder hessischen Landeshauptstadt willkommen. Die politische Keynotehält der hessische Minister der Finanzen, Dr. Thomas Schäfer.Im Format "View from the Top" stellt sich Dr. Stephanie Caspar,Vorstand Technologie und Daten, Axel Springer SE den Fragen desModerators. Dr. Volker Breid, COO der Frankfurter Allgemeine Zeitung(FAZ) präsentiert unter dem Motto "Dahinter steckt immer ein klugerKopf" die Positionierung der FAZ als Leitmedium."Leidenschaft für Genuss" - so heißt am Nachmittag das Thema vonRalf Frenzel. Der Verleger und Weinkenner unterhält mit Geschichtenrund um Riesling, Chardonnay, Grauburgunder, Silvaner und Pino Noir.Zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum verknüpft der Experte Prof. Dr.Patrick Roessler von der Universität Erfurt das Bauhaus mit derIllustriertenpresse. Der Professor für Kommunikationswissenschaftuntersucht Einflüsse und Wechselwirkungen, die bis in die heutigeZeit reichen.In dem anschließenden Programmpunkt "Neu am Kiosk" stellt derJournalist und Medienunternehmer Oliver Wurm den Grosso-Gästen dieIdee und Erfolgsgeschichte des "Grundgesetz als Magazin" vor.Die Diskussionsrunde der Jahrestagung beschäftigt sich mit derRezeption von Nachrichtenmedien. Über Herausforderungen und Chancenfür das Agenda Setting klassischer Informationsmedien im Zeitaltervon Algorithmen und Influencern diskutieren Chefredakteure undMedienmacher.Der Grosso-Treff am Abend in der charmanten "Villa im Tal" bietetGelegenheit zum Austausch mit Kollegen, Freunden und Partnern desPresse-Grosso.Auf der begleitenden Fachausstellung zeigen die Aussteller neueProdukte, Dienstleis-tungen und Systeme für den Vertrieb und dieVermarktung von Presse.Premium-Partner des Grosso-Jahreskongresses 2019 sind DIE ZEIT unddie Frankfurter Allgemeine Zeitung.Aktuelle Informationen unter www.grosso-jahrestagung.dePressekontakt:Bundesverband Presse-Grosso e.V.Händelstraße 25-2950674 KölnTelefon: 0221/921337-0Telefax: 0221/921337-44E-Mail: bvpg@bvpg.de, Internet: www.pressegrosso.deOriginal-Content von: Bundesverband Presse-Grosso e.V., übermittelt durch news aktuell