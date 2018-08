Grosso-Jahreskongress 2018: Medien und Handel im Dialog

Köln (ots) - Der Bundesverband Presse-Grosso setzt mit demProgramm für seinen Jahreskongress am 11. und 12. September 2018 imKongresszentrum in Baden-Baden den Fokus auf Netzwerke für PublicValue.Grosso-Präsident Frank Nolte eröffnet mit seiner Keynote denKongress, der unter dem Motto "Netzwerke für Public Value - Medienund Handel im Dialog" steht. Er zeigt auf, warum der Pressegroßhandelder starke Vertriebskanal für Presse ist und wie die Branche denWandel vorantreibt. Journalist, Publizist und Vorsitzender derLudwig-Erhard-Stiftung Roland Tichy führt als Moderator durch denTag.Autor und Redner Moritz Freiherr Knigge setzt mit seiner Keynote"Wir-Faktor - Wertschätzende Zusammenarbeit in Gesellschaft undWirtschaft" den inhaltlichen Rahmen für die Veranstaltung.Vizepräsident und Vorstand Die Publikumszeitschriften VerbandDeutscher Zeitschriftenverleger Philipp Welte füllt in seinemVerleger-Grußwort anschließend den Rahmen mit medien- undbranchenspezifischen Impressionen."Muss man heute noch lesen können?" Diese Frage verbindet Dr. JörgF. Maas, Geschäftsführer Stiftung Lesen, mit dem Aufruf desEngagements für die Leseförderung. Im Anschluss gibt dieSchauspielerin Alexandra Kamp den Gästen mit ihrer szenischen Lesungeinen unterhaltsamen Einblick in ihre Arbeit als Künstlerin undLesebotschafterin.Roland Tichy leitet die anschließende Diskussionsrunde ein. Siebeschäftigt sich mit der Frage "Wie Printmedien zukünftig Käufer,Händler und Werbekunden für sich gewinnen": Heribert Bertram,Geschäftsführer Bauer Vertriebs KG, Michael Geringer, GeschäftsführerFUNKE Frauenzeitschriften, FUNKE Programmzeitschriften und FUNKEWomen Group, Christian Nienhaus, Geschäftsführer Print Axel SpringerSE, Frank Nolte, Vorsitzender Bundesverband Presse-Grosso, Moritz vonLaffert, Herausgeber und Geschäftsführer Condé Nast Verlag GmbH undPhilipp Welte, Vorstand Medienmarken national Hubert Burda Media,diskutieren über Ausblicke und Möglichkeiten.Der Grosso-Treff am Abend im Kulturhaus LA8 bietet Gelegenheit zumAustausch mit Kollegen, Freunden und Partnern des Presse-Grosso. Aufder begleitenden Fachausstellung zeigen die Aussteller neue Produkte,Dienstleistungen und Systeme für den Vertrieb und die Vermarktung vonPresse.Weitere Informationen unter www.pressegrosso.dePressekontakt:Beate WurstBundesverband Deutscher Buch-, Zeitungs-und Zeitschriften-Grossisten e.V.Händelstraße 25-2950674 KölnTelefon: +49-(0)221-921337-19Telefax: +49-(0)221-921337-44E-Mail: bw@bvpg.deInternet: www.pressegrosso.deOriginal-Content von: Bundesverband Presse-Grosso e.V., übermittelt durch news aktuell