Großküchenausrüster Rational zahlt nach Gewinnplus höhere Dividende

LANDSBERG (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational will nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr mehr an seine Aktionäre ausschütten.



Die Dividende für 2018 soll um 0,70 Euro auf 9,50 Euro je Aktie steigen, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Landsberg mit. Das sei die zehnte Dividendenerhöhung in Folge. Rational hatte bereits Eckdaten wie Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) Anfang Februar veröffentlicht.

2018 kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 778 Millionen Euro. Dazu trugen Nordamerika und China überproportional bei. Bereinigt um Währungseffekte lag das Umsatzplus bei knapp 13 Prozent. Auch beim operativen Ergebnis (Ebit) bremste der starke Euro den Zuwachs. Hinzu kamen höhere Einkaufspreise. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuer stieg um neun Prozent auf 205 Millionen Euro. Damit blieben 26,4 Prozent vom Umsatz beim Ebit (Marge) hängen.

Auch im laufenden Jahr will Rational weiter zulegen. "Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung in allen Regionen der Welt, insbesondere in unseren neueren Märkten Amerika und Asien, sind wir sehr zuversichtlich, unseren Wachstumskurs mit einem hoch einstelligen Umsatzwachstum im Jahr 2019 fortsetzen zu können", sagte Unternehmenschef Peter Stadelmann. Die Ebit-Marge soll bei rund 26 Prozent rauskommen./mne/jha/