Großküchenausrüster Rational rechnet wegen Coronavirus mit schwierigem Jahr

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational geht in Anbetracht der zunehmenden weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus von "immer deutlicher spürbaren negativen Auswirkungen" auf die Branche aus.



Demnach stellt sich das im MDax notierte Unternehmen in Anbetracht der sich zuletzt deutlich verschärften Corona-Krise auf ein schwieriges Jahr 2020 ein. Dies geht aus dem am Dienstag in Landsberg am Lech veröffentlichten Geschäftsbericht für das vergangene Jahr hervor.

Das Unternehmen hatte bereits vor rund zwei Wochen wegen der Corona-Krise seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Den anpassten Ausblick bestätigte Rational nun. Demnach erwartet der Konzern nur noch ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) von 20 bis 25 Prozent. Mittelfristig soll das Wachstum aber wieder im hohen einstelligen Bereich und die Ebit-Marge bei rund 26 Prozent liegen.

Im vergangenen Jahr verdiente Rational dank noch gut laufender Geschäfte mit seinen Combi-Dämpfern und Vario-Cooking-Centern mehr. Unter dem Strich stieg der Überschuss um etwa ein Zehntel auf 171,6 Millionen Euro. Auch die schon bekannten Eckdaten für 2019 bestätigte Rational. Demzufolge stieg der Umsatz um acht Prozent auf 844 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte auf rund 223 (Vorjahr 205) Millionen Euro zu, womit Rational eine Ebit-Marge von 26,5 Prozent erreichte.

Die Aktionäre sollen weiterhin eine Dividendenerhöhung auf 10,70 Euro je Aktie erhalten. Das sind 1,20 Euro mehr als vor einem Jahr. Die Hauptversammlung soll am 6. Mai stattfinden. Zuletzt hatten viele Unternehmen ihre Aktionärstreffen wegen der Corona-Krise verschoben./eas/zb