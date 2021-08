Großküchenausrüster Rational macht wieder deutlicher Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational hat im abgelaufenen Quartal wieder einen deutlichen Gewinn eingefahren.



Nach Steuern stand ein Ergebnis von 39,8 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Vor einem Jahr war der Überschuss in der Krise auf 1,2 Millionen Euro eingebrochen. Rational war als Anbieter von Dampfgarern und anderen Küchengroßgeräten zusammen mit der Gastronomie in der Corona-Pandemie stark unter Druck geraten. Die bereits bekannten vorläufigen Zahlen zum starken Anstieg bei Umsatz und operativem Ergebnis bestätigte das Management genauso wie die zuletzt optimistischere Prognose./men/zb