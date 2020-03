Großhandelsumsatz im Jahr 2019 real um 2,0 % höher als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) -Großhandelsumsatz, 4. Quartal 2019+1,6 % zum Vorjahresquartal (real, vorläufig)-0,3 % zum Vorjahresquartal (nominal, vorläufig)Großhandelsumsatz, Jahr 2019+2,0 % zum Vorjahr (real, vorläufig)+1,7 % zum Vorjahr (nominal, vorläufig)Die Großhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Jahr 2019 nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 2,0 %und nominal (nicht preisbereinigt) 1,7 % mehr um als im Jahr 2018. Im 4. Quartal2019 war der Umsatz real 1,6 % höher und nominal 0,3 % niedriger als im 4.Quartal 2018.Im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen(Produktionsverbindungshandel), der ein Indikator für die Industrieproduktionund den Export ist, war der Umsatz im 4. Quartal 2019 real 1,2 % höher undnominal 3,3 % niedriger als im Vorjahresquartal. Der Großhandel mit Konsumgütern(Konsumtionsverbindungshandel) setzte im 4. Quartal 2019 real 2,0 % und nominal2,6 % mehr um als im 4. Quartal 2018.Im Monat Dezember 2019 setzte der Großhandel real 5,0 % und nominal 3,3 % mehrum als im Dezember 2018.Gegenüber dem Vormonat stieg der Umsatz kalender- und saisonbereinigt (VerfahrenX13 JDemetra+) im Dezember 2019 real um 0,3 % und nominal um 0,4 %.Zur Information über aktuelle Datenergänzungen kann der RSS-Newsfeed genutztwerden.Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik Großhandel und Handelsvermittlung können inder Tabelle Großhandelsumsatz (45211-0004) in der Datenbank GENESIS-Onlineabgerufen werden.Methodische Hinweise:Außerdem stehen zusätzliche Ergebnisse ergänzend zur Pressemitteilung zurVerfügung.Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen aufVormonatsergebnisse der monatlichen Großhandelsstatistik.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 30www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4538128OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell