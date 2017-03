Großhandelsumsatz im 4. Quartal 2016 preisbereinigt um 0,3 % höher

Wiesbaden (ots) - Die deutschen Großhandelsunternehmen setzten imvierten Quartal 2016 nach vorläufigen Ergebnissen des StatistischenBundesamtes (Destatis) preisbereinigt (real) 0,3 % und nichtpreisbereinigt (nominal) 1,3 % mehr um als im vierten Quartal 2015.Im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen(Produktionsverbindungshandel), der ein Indikator für dieIndustrieproduktion und den Export ist, lag der Umsatz im viertenQuartal 2016 real um 0,1 % niedriger und nominal um 0,8 % höher alsim Vorjahresquartal.Der Großhandel mit Konsumgütern (Konsumtionsverbindungshandel)setzte real (+ 0,6 %) und nominal (+ 1,5 %) mehr um als im viertenQuartal 2015.Im Monat Dezember 2016 setzte der Großhandel real genauso viel um(0,0 %) wie im Dezember 2015. Nominal lag der Umsatz mit 1,9 % überdem entsprechenden Wert des Vorjahresmonats.Im Gesamtjahr 2016 blieb der reale Umsatz gegenüber dem Vorjahrunverändert. Nominal wurde 0,9 % weniger umgesetzt als imvergleichbaren Vorjahreszeitraum.Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik Großhandel undHandelsvermittlung können in der Tabelle Großhandelsumsatz(45211-0004) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Methodische Hinweise:Die Pressemitteilung enthält kalender- und saisonbereinigte Werte,die mittels des Census X-12-ARIMA Verfahrens berechnet sind.Kalender- und saisonbereinigte Werte, die mit dem Verfahren (BerlinerVerfahren 4.1/ BV 4.1) berechnet werden, stehen parallel unterdestatis.de -> Konjunkturindikatoren und in GENESIS-Online zurVerfügung.Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen derAktualisierungen auf Vormonatsergebnisse der monatlichenGroßhandelsstatistik.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Otfried Rörig,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 30,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell