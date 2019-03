Großhandelsumsatz 2018 preisbereinigt um 1,0 % gestiegen

Finanztrends Video zu



Wiesbaden (ots) - Die Großhandelsunternehmen in Deutschlandsetzten im Jahr 2018 nach vorläufigen Ergebnissen des StatistischenBundesamtes (Destatis) preisbereinigt (real) 1,0 % und nichtpreisbereinigt (nominal) 3,6 % mehr um als im Jahr 2017. Im 4.Quartal 2018 stieg der Umsatz preisbereinigt um 1,4 % und nichtpreisbereinigt um 4,3 % gegenüber dem 4. Quartal 2017.Im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen(Produktionsverbindungshandel), der ein Indikator für dieIndustrieproduktion und den Export ist, war der Umsatz im 4. Quartal2018 preisbereinigt um 0,4 % und nicht preisbereinigt um 5,0 % höherals im Vorjahresquartal.Der Großhandel mit Konsumgütern (Konsumtionsverbindungshandel)setzte im 4. Quartal preisbereinigt 1,5 % und nicht preisbereinigt2,4 % mehr um als im 4. Quartal 2017.Im Monat Dezember 2018 setzte der Großhandel preisbereinigt 3,7 %und nicht preisbereinigt 1,8 % weniger um als im entsprechendenVorjahresmonat.Kalender- und saisonbereinigt fiel der Umsatz im Dezember 2018preisbereinigt um 0,6 % und nicht preisbereinigt um 1,1 % gegenüberdem November 2018.Zur Information über aktuelle Datenergänzungen kann derRSS-Newsfeed genutzt werden.Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik Großhandel undHandelsvermittlung können in der Tabelle Großhandelsumsatz(45211-0004) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Methodische Hinweise:Die Pressemitteilung enthält kalender- und saisonbereinigte Werte,die mittels des Census X-12-ARIMA Verfahrens berechnet sind.Kalender- und saisonbereinigte Werte, die mit dem Berliner Verfahren4.1 (BV 4.1) berechnet werden, stehen parallel unter destatis.de ->Konjunkturindikatoren und in GENESIS-Online zur Verfügung.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Binnenhandel und Gastgewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 30,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell