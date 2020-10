Großhandelspreise im September 2020: -1,8 % gegenüber September 2019

Wiesbaden (ots) -Großhandelsverkaufspreise, September 20200,0 % zum Vormonat-1,8 % zum Vorjahresmonat Die Verkaufspreise im Großhandel sind im September 2020 um 1,8 % gegenüber dem September 2019 gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte die Veränderung gegenüber dem Vorjahr im August 2020 bei -2,2 % und im Juli 2020 bei -2,6 % gelegen. Im Vormonatsvergleich veränderten sich die Preise im September 2020 für die auf Großhandelsebene verkauften Waren nicht.Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung im Vergleich zum Vorjahresmonat hatten im September 2020 die niedrigeren Preise im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen (-17,1 %). Ebenfalls kräftige Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahr gab es im Großhandel mit lebenden Tieren (-13,4 %), Altmaterial und Reststoffen (-4,5 %) sowie mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software (-4,5 %).Dagegen waren insbesondere die Preise für Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (+3,6 %), Obst, Gemüse und Kartoffeln (+2,5 %) sowie für Tabakwaren (+4,7 %) im Großhandel höher als im September 2019.Krisenmonitor ermöglicht Vergleich zwischen Corona-Krise und Finanz- und WirtschaftskriseDie Großhandelspreise sind auch Teil des "Krisenmonitors" (www.destatis.de/krisenmonitor), mit dem das Statistische Bundesamt die Entwicklung wichtiger Konjunkturindikatoren in der Corona-Krise und in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 gegenüberstellt. Der Krisenmonitor ergänzt die Sonderseite Corona-Statistiken, die seit Anfang April statistische Informationen zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bündelt.Weitere InformationenDetaillierte Informationen zur Statistik der Großhandelsverkaufspreise finden Sie im Themenbereich Großhandelspreisindex unter www.destatis.de > Themen > Wirtschaft > Preise > Großhandelspreisindex.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Großhandelsverkaufspreise,Telefon: +49 (0) 611 / 75 3510www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell