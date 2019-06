Großhandelspreise im Mai 2019: +1,6 % gegenüber Mai 2018

Wiesbaden (ots) - Die Verkaufspreise im Großhandel lagen im Mai2019 um 1,6 % höher als im Mai 2018. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, hatte der Anstieg gegenüber dem Vorjahrim April 2019 bei +2,1 % und im März 2019 bei +1,8 % gelegen. ImVormonatsvergleich waren die Preise für die auf Großhandelsebeneverkauften Waren im Mai 2019 um 0,3 % höher.Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung im Vergleich zumVorjahresmonat hatte im Mai 2019 die Preissteigerung im Großhandelmit Mineralölerzeugnissen mit einem Plus von 5,2 % (+2,5 % gegenüberApril 2019).Überdurchschnittlich gestiegen sind gegenüber Mai 2018 auch diePreise im Großhandel mit lebenden Tieren (+11,2 %), Getreide,Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+7,2 %) sowie mit Obst, Gemüseund Kartoffeln (+5,3 %).Dagegen waren insbesondere die Preise für Altmaterial undReststoffe (-6,2 %) sowie für Datenverarbeitungsgeräte, periphereGeräte und Software (-3,6 %) auf Großhandelsebene niedriger als imMai 2018.Detaillierte Informationen zur Statistik derGroßhandelsverkaufspreise finden Sie im ThemenbereichGroßhandelspreisindex unter www.destatis.de > Themen > Wirtschaft >Preise > Großhandelspreisindex. Dort kann auch Fachserie 17, Reihe 6heruntergeladen werden, die alle aktuellen Ergebnisse enthält. LangeZeitreihen können außerdem über die Tabelle Index derGroßhandelsverkaufspreise (61281-0004) in der DatenbankGENESIS-Online bezogen werden.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Großhandelsverkaufspreise,Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 02www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell