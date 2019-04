Großhandelspreise im März um 1,8 Prozent gestiegen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im Großhandel sind im März 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,8 Prozent gestiegen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr hatte im Februar 2019 bei +1,6 Prozent und im Januar 2019 bei +1,1 Prozent gelegen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Im Vormonatsvergleich waren die Preise für die auf Großhandelsebene verkauften Waren im März 2019 um 0,3 Prozent höher.

Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung im Vergleich zum Vorjahresmonat hatte im März 2019 die Preissteigerung im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen mit einem Plus von 7,7 Prozent (+2,4 Prozent gegenüber Februar 2019), so das Statistikamt weiter. Überdurchschnittlich gestiegen sind gegenüber März 2018 auch die Preise im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+11,5 Prozent) sowie mit Obst, Gemüse und Kartoffeln (+6,4 Prozent). Dagegen waren insbesondere die Preise für lebende Tiere (-8,0 Prozent) sowie für Altmaterial und Reststoffe (-5,4 Prozent) auf Großhandelsebene niedriger als im März 2018, so das Bundesamt.

