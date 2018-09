Großhandelspreise im August 2018: +3,8 % gegenüber August 2017

Wiesbaden (ots) -Großhandelspreise, August 2018* +0,3 % zum Vormonat* +3,8 % zum VorjahresmonatDie Verkaufspreise im Großhandel lagen im August 2018 um 3,8 %höher als im August 2017. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, hatte die Veränderung gegenüber dem Vorjahr im Juli2018 bei +3,6 % und im Juni 2018 bei +3,4 % gelegen. ImVormonatsvergleich verteuerten sich die Preise für die aufGroßhandelsebene verkauften Waren im August 2018 um 0,3 %.Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatte im August2018 die Preissteigerung im Großhandel mit festen Brennstoffen undMineralölerzeugnissen mit +17,7 % im Vorjahresvergleich. GegenüberJuli 2018 stiegen diese Preise um 0,9 %.Im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls überdurchschnittlich gestiegensind die Preise im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut undFuttermitteln (+14,2 %), mit Obst, Gemüse und Kartoffeln (+13,4 %),mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (+6,7 %) sowie mit chemischenErzeugnissen (+6,6 %).Dagegen waren die Preise für lebende Tiere (-14,5 %) sowie fürAltmaterial und Reststoffe (-8,4 %) auf Großhandelsebene niedrigerals im August 2017. Auch im Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao undGewürzen (-5,3 %) waren die Preise niedriger als ein Jahr zuvor.Methodische HinweiseMit den Zahlen für August 2018 legt das Statistische Bundesamt dieErgebnisse der Neuberechnung der Großhandelsverkaufspreisindizes aufder Indexbasis 2015 = 100 vor. Im Rahmen dieser Neuberechnung wurdendie Gewichte für die einzelnen Großhandelsgüter an dieMarktstrukturen des Jahres 2015 angepasst.Die neuen Indexwerte ersetzen die bisher veröffentlichten Wertevon Januar 2015 bis August 2018. In der folgenden Tabelle sind dieJahresveränderungsraten auf der neuen und der bisherigen Indexbasisfür das Jahr 2017/2018 gegenübergestellt.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Großhandelsverkaufspreise,Telefon: +49 (0) 611 / 75 35 10www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell