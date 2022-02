Großhandel erwirtschaftet neuen Rekordumsatz

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Großhandel in Deutschland hat im Jahr 2021 einen neuen Rekordumsatz erwirtschaftet. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach einer Schätzung am Dienstag mit. Demnach erzielte der Großhandel 2021 real 2,5 Prozent sowie nominal 10,3 Prozent mehr Umsatz als im bislang umsatzstärksten Jahr 2020 und real 4,4 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Damit entwickelte sich der Großhandel ähnlich wie der Einzelhandel, der 2021 ebenfalls einen neuen Rekordumsatz erzielte. Der Großhandelsumsatz war in den meisten Monaten des Jahres 2021 höher als im Vorjahr, wobei die Umsatzeinbrüche zu Jahresanfang durch den bundesweiten Lockdown und der enorme Umsatzanstieg im März vermutlich durch Nachholeffekte entstanden. Ab März 2021 stiegen die nominalen Umsätze deutlich schneller als die realen Umsätze, sodass sich in der zweiten Jahreshälfte die Schere zwischen den realen und nominalen Umsätzen deutlich öffnete. Dies sei vor allem auf die enormen Wachstumsraten der Großhandelspreise zurückzuführen, so die Statistiker. Im Zeitraum Januar bis November 2021 stieg der Umsatz im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen real um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während der Umsatz nominal um 14,1 Prozent und damit deutlich stärker anwuchs. Lediglich der Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik verzeichnete hier einen höheren realen (+9,4 Prozent) als nominalen (+7,8 Prozent) Umsatzanstieg. Demgegenüber wiesen die nominalen Umsätze in den anderen Großhandelsbranchen deutlich höhere Zuwächse als die realen Umsätze auf. Dies trifft unter anderem auf den sonstigen Großhandel zu, worunter auch der Großhandel mit Mineralöl, Metallen und Holz fällt. Hier sank der Umsatz real um 2,8 Prozent, stieg nominal jedoch um 18,5 Prozent. Der Großhandel mit Konsumgütern erzielte von Januar bis November 2021 real 2,8 Prozent und nominal 4,9 Prozent mehr Umsatz als im selben Zeitraum des Jahres 2020. Dabei waren die Umsatzzuwächse im Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern mit real +6,5 Prozent und nominal +8,1 Prozent am größten.

