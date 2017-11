München (ots) - 5,34 Millionen Zuschauer (Marktanteil 17,2 %)verfolgten gestern Abend am FilmMittwoch im Ersten den Fernsehfilm"Meine fremde Freundin" (NDR), in dem Andrea Bredows (ValerieNiehaus) neue Kollegin Judith (Ursula Strauss) in einem Aktenraum vonBüro-Macho Volker (Hannes Jaenicke) vergewaltigt wird. So erzählt siees jedenfalls Andrea und später der Polizei. Doch Judiths Verhaltenerscheint zunehmend rätselhaft ...In der direkt anschließenden Gesprächsrunde bei "Maischberger"diskutierte Sandra Maischberger mit ihren Gästen das Thema "SexuelleNötigung, Lügen, Vorurteile - Männer unter Generalverdacht?". DieSendung sahen 3,54 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von13,7 % entspricht.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.dewww.daserste.dewww,ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell