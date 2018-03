München (ots) - 4,79 Millionen Zuschauer interessierten sichgestern Abend für die Erlebnisse der fünf 15-Jährigen, die in Zeitendes Krieges erwachsen werden mussten. Der Gesamtmarktanteil lag bei15,6 %, bei den 14 bis 49-jährigen Zuschauern wurde ein Marktanteilvon 10,7 % erzielt. "Die Freibadclique" basiert auf dem Roman vonOliver Storz. Regisseur Friedemann Fromm hat auf dieser Vorlage einenFilm geschaffen, der die Themen Freundschaft, Freiheit, Schuld undSehnsucht nach Liebe auf eine berührende Weise verdichtet. MitJonathan Berlin, Andreas Warmbrunn, Theo Trebs, Joscha Eißen, LaurenzLerch u.a. Regie und Drehbuch: Friedemann Fromm. Die Redaktion habenBrigitte Dithard (SWR) federführend für das Redaktionsteam ManfredHattendorf (SWR), Christine Strobel (ARD Degeto), Wolfgang Voigt(MDR), Sabine Holtgreve (NDR) und Andrea Etspüler (SR). Der Film isteine Produktion der ZIEGLER FILM Baden-Baden (Produzent: MarcMüller-Kaldenberg) & München mit MIA FILM. Koproduzenten sind ReginaZiegler (Ziegler Film) und Michal Pokorný (Mia Film) in Koproduktionmit dem federführenden SWR, ARD Degeto, MDR, NDR und SR für DasErste. Gefördert durch MFG Filmförderung Baden-Württemberg,Tschechischer Staatsfonds für Kinematographie und FilmFernsehFondsBayern.Nach einer wahren Begebenheit erzählt "Die Kinder der Villa Emma",morgen, am Karfreitag, 30. März 2018, um 20:15 Uhr, die bewegendeGeschichte einer gefährlichen Flucht, die sich während des ZweitenWeltkriegs zugetragen hat - mit glücklichem Ausgang.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell